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  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Не виделся с игроками 8 месяцев»
Молодежные турниры
26 мая 2022, 08:18 |
77
0

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Не виделся с игроками 8 месяцев»

Наставник сборной Украины U-19 – о состоянии команды

26 мая 2022, 08:18 |
77
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Не виделся с игроками 8 месяцев»
УАФ. Владимир Езерский

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский высказался о готовности команды к предстоящим матчам элит-раунда квалификации Евро 2022. 

«В последний раз виделись восемь месяцев назад. Нет игровой практики, нет игрового тонуса. Конечно, я следил за игроками и был на связи с тренерами киевского «Динамо» «Шахтера», «Руха» и всех других команд, чтобы собрать максимально информацию, кто и как работает. Сделали группу.

Последние две недели мы работали в группе: кто индивидуально, кто с командами. Ребята выкладывали всю информацию в группу, и поэтому у меня есть какая-то минимальная информация, как они готовы.

Мы ставим перед собой максимальные задачи. Много обстоятельств, но поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы получить путевку на чемпионат Европы», - сказал Езерский.

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Источник Футбол 1/2/3
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