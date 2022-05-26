Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Не виделся с игроками 8 месяцев»

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский высказался о готовности команды к предстоящим матчам элит-раунда квалификации Евро 2022.

«В последний раз виделись восемь месяцев назад. Нет игровой практики, нет игрового тонуса. Конечно, я следил за игроками и был на связи с тренерами киевского «Динамо» «Шахтера», «Руха» и всех других команд, чтобы собрать максимально информацию, кто и как работает. Сделали группу.

Последние две недели мы работали в группе: кто индивидуально, кто с командами. Ребята выкладывали всю информацию в группу, и поэтому у меня есть какая-то минимальная информация, как они готовы.

Мы ставим перед собой максимальные задачи. Много обстоятельств, но поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы получить путевку на чемпионат Европы», - сказал Езерский.