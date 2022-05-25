Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Опыт Шевчука нам поможет»
Главный тренер сборной Украины U-19 – о присоединении Вячеслава Шевчука к штабу
Наставник сборной Украины U-19 Владимир Езерский прокомментировал недавнее присоединение Вячеслава Шевчука к тренерскому штабу команды.
«Вячеслава Анатольевича Шевчука я знаю давно. Мы знаем, какой он отличный игрок. Не один год проиграл за сборную Украины, уже имеет опыт как главного тренера и тренера в Премьер-лиге.
Конечно, такой харизматичный, достаточно опытный. Конечно, этот человек мне поможет в подготовке с такими молодыми игроками. Этот опыт, я уверен, нам поможет», - сказал Езерский.
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