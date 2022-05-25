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25 мая 2022, 19:09 | Обновлено 25 мая 2022, 19:18
461
0

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Опыт Шевчука нам поможет»

Главный тренер сборной Украины U-19 – о присоединении Вячеслава Шевчука к штабу

25 мая 2022, 19:09 | Обновлено 25 мая 2022, 19:18
461
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Опыт Шевчука нам поможет»
УАФ. Владимир Езерский

Наставник сборной Украины U-19 Владимир Езерский прокомментировал недавнее присоединение Вячеслава Шевчука к тренерскому штабу команды.

«Вячеслава Анатольевича Шевчука я знаю давно. Мы знаем, какой он отличный игрок. Не один год проиграл за сборную Украины, уже имеет опыт как главного тренера и тренера в Премьер-лиге.

Конечно, такой харизматичный, достаточно опытный. Конечно, этот человек мне поможет в подготовке с такими молодыми игроками. Этот опыт, я уверен, нам поможет», - сказал Езерский.

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Источник Футбол 1/2/3
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