Вячеслав ШЕВЧУК: «Важно провести сезон. Верес готов играть в другой стране»
Спортивный директор уверен, что нужно начинать сезон
Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук уверен, что УПЛ нужно сделать все, чтобы провести следующий сезон. Пусть даже в другой стране.
«Очень важно продолжать играть в футбол. Важно играть в такое тяжелое время. Мы из-за военного положения не можем этого делать в Украине, но нужно тогда найти вариант в Польше, Словакии или Турции. Футболисты принесут больше пользы, когда будут играть».
«Верес»? Клуб продолжает существование. Если примут решение играть сезон вне Украины, то «Верес» готов принимать участие», - сказал Шевчук.
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