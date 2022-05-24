Вячеслав ШЕВЧУК: «Важно провести сезон. Верес готов играть в другой стране»

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук уверен, что УПЛ нужно сделать все, чтобы провести следующий сезон. Пусть даже в другой стране.

«Очень важно продолжать играть в футбол. Важно играть в такое тяжелое время. Мы из-за военного положения не можем этого делать в Украине, но нужно тогда найти вариант в Польше, Словакии или Турции. Футболисты принесут больше пользы, когда будут играть».

«Верес»? Клуб продолжает существование. Если примут решение играть сезон вне Украины, то «Верес» готов принимать участие», - сказал Шевчук.