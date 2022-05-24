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  4. Вячеслав ШЕВЧУК: «Важно провести сезон. Верес готов играть в другой стране»
Украина. Премьер лига
24 мая 2022, 22:05 |
229
1

Вячеслав ШЕВЧУК: «Важно провести сезон. Верес готов играть в другой стране»

Спортивный директор уверен, что нужно начинать сезон

24 мая 2022, 22:05 |
229
1
Вячеслав ШЕВЧУК: «Важно провести сезон. Верес готов играть в другой стране»
veres.rv.ua

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук уверен, что УПЛ нужно сделать все, чтобы провести следующий сезон. Пусть даже в другой стране.

«Очень важно продолжать играть в футбол. Важно играть в такое тяжелое время. Мы из-за военного положения не можем этого делать в Украине, но нужно тогда найти вариант в Польше, Словакии или Турции. Футболисты принесут больше пользы, когда будут играть».

«Верес»? Клуб продолжает существование. Если примут решение играть сезон вне Украины, то «Верес» готов принимать участие», - сказал Шевчук.

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Источник Футбол 1/2/3
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Октавий Фландрийский
Что-то Шевчук осмелел, с гуманитарки памперсами обзавелся?
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