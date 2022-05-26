Андрей ПАВЕЛКО: «УАФ подаст иск против россии»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что УАФ готовит юридический иск против россии за возмещение ущерба футбольной инфраструктуры страны, которая пострадала в ходе войны.

«Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск российской федерации за ущерб, нанесенный войной в нашей футбольной жизни. Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими партнерами и аудиторскими партнерами из Big4 именно такую мощную позицию российской федерации, к ущербу, который нанесла война нашему украинскому футболу.

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И я уверен, что предложенная юридическая платформа обязательно позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, нанесенного нам российской федерацией в войне, с которой они пришли в наш дом.

Уверен, что все наши субъекты украинского футбола сейчас объединившись предоставят всю информацию для того, чтобы наши юристы в координационном центре, работающем с первого дня войны, могли проработать все эти вопросы. Иск, который будет подан в ЕСПЧ и другие международные суды, будет обязательно победным, и мы обязательно вернем те убытки, которые нанесла российская федерация нашему украинскому футболу», - сказал Павелко.