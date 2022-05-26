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Украина. Премьер лига
26 мая 2022, 07:38 | Обновлено 26 мая 2022, 07:43
551
0

Андрей ПАВЕЛКО: «УАФ подаст иск против россии»

Каждый стадион страны должен быть отремонтирован

26 мая 2022, 07:38 | Обновлено 26 мая 2022, 07:43
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Андрей ПАВЕЛКО: «УАФ подаст иск против россии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что УАФ готовит юридический иск против россии за возмещение ущерба футбольной инфраструктуры страны, которая пострадала в ходе войны. 

«Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск российской федерации за ущерб, нанесенный войной в нашей футбольной жизни. Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими партнерами и аудиторскими партнерами из Big4 именно такую мощную позицию российской федерации, к ущербу, который нанесла война нашему украинскому футболу.

И я уверен, что предложенная юридическая платформа обязательно позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, нанесенного нам российской федерацией в войне, с которой они пришли в наш дом.

Уверен, что все наши субъекты украинского футбола сейчас объединившись предоставят всю информацию для того, чтобы наши юристы в координационном центре, работающем с первого дня войны, могли проработать все эти вопросы. Иск, который будет подан в ЕСПЧ и другие международные суды, будет обязательно победным, и мы обязательно вернем те убытки, которые нанесла российская федерация нашему украинскому футболу», - сказал Павелко.

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Андрей Павелко российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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