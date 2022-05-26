Андрей ПАВЕЛКО: «УАФ подаст иск против россии»
Каждый стадион страны должен быть отремонтирован
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что УАФ готовит юридический иск против россии за возмещение ущерба футбольной инфраструктуры страны, которая пострадала в ходе войны.
«Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск российской федерации за ущерб, нанесенный войной в нашей футбольной жизни. Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими партнерами и аудиторскими партнерами из Big4 именно такую мощную позицию российской федерации, к ущербу, который нанесла война нашему украинскому футболу.
И я уверен, что предложенная юридическая платформа обязательно позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, нанесенного нам российской федерацией в войне, с которой они пришли в наш дом.
Уверен, что все наши субъекты украинского футбола сейчас объединившись предоставят всю информацию для того, чтобы наши юристы в координационном центре, работающем с первого дня войны, могли проработать все эти вопросы. Иск, который будет подан в ЕСПЧ и другие международные суды, будет обязательно победным, и мы обязательно вернем те убытки, которые нанесла российская федерация нашему украинскому футболу», - сказал Павелко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубы Серии А не побеждали в еврокубках 12 лет
Вингера впечатлила поддержка Украины со стороны руководства этой страны