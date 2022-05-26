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  4. Рома — первый итальянский клуб с 2010 года, выигравший еврокубок
Лига конференций
26 мая 2022, 04:24 | Обновлено 26 мая 2022, 04:28
166
0

Рома — первый итальянский клуб с 2010 года, выигравший еврокубок

Клубы Серии А не побеждали в еврокубках 12 лет

26 мая 2022, 04:24 | Обновлено 26 мая 2022, 04:28
166
0
Рома — первый итальянский клуб с 2010 года, выигравший еврокубок
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» добыла первый еврокубок для Италии за 12 лет. Последний раз клуб из Серии А выигрывал евротрофей в 2010-м году. Тогда «Интер» под руководством Жозе Моуриньо выиграл Лигу чемпионов.

Для «Ромы» победа в Лиге конференций стала первым еврокубковым успехом в истории. Римляне ранее играли в финале Кубка чемпионов-1984 и в финале Кубка УЕФА-1991.

Наставник «волков» Жозе Моуриньо стал первым тренером, который выиграл все еврокубковые турниры.

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Источник УЕФА
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