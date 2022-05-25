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  4. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «В спаррингах Мудрик являлся самой заметной фигурой»
Чемпионат мира
25 мая 2022, 17:37 | Обновлено 25 мая 2022, 18:09
247
1

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «В спаррингах Мудрик являлся самой заметной фигурой»

Специалист – о талантливом хавбеке

25 мая 2022, 17:37 | Обновлено 25 мая 2022, 18:09
247
1
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «В спаррингах Мудрик являлся самой заметной фигурой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал игру Михаила Мудрика в недавних контрольных матчах за сборную Украины.

«Мудрик мне нравится, потому что я уже давно слежу за ним. Я вижу, насколько он меняется, совершенствуется. В этих матчах он являлся самой заметной фигурой. Та скорость, тот ум, футбольная наглость – в какой-то мере помогает вести очень агрессивную, очень хорошую игру.

Ярмоленко, Зинченко и многие люди, которые уже готовы играть и показывать. Я очень хорошо помню, как Ярмоленко, не имея много игровой практики в своем клубе, выходил за сборную и показывал совершенную игру, и играл очень важную роль в нашей сборной. Я на это очень надеюсь», - сказал Михайличенко.

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Алексей Михайличенко Михаил Мудрик сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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adidas777
Во всех спаррингах? Или в первом тайме первого матча?
Давай перестанем уже наконец делать нашим молодым игрокам медвежью услугу!
И перехваливать их!  Все мы прекрасно знаем, чем это как правило заканчивается в итоге...
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