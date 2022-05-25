Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «В спаррингах Мудрик являлся самой заметной фигурой»
Специалист – о талантливом хавбеке
Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал игру Михаила Мудрика в недавних контрольных матчах за сборную Украины.
«Мудрик мне нравится, потому что я уже давно слежу за ним. Я вижу, насколько он меняется, совершенствуется. В этих матчах он являлся самой заметной фигурой. Та скорость, тот ум, футбольная наглость – в какой-то мере помогает вести очень агрессивную, очень хорошую игру.
Ярмоленко, Зинченко и многие люди, которые уже готовы играть и показывать. Я очень хорошо помню, как Ярмоленко, не имея много игровой практики в своем клубе, выходил за сборную и показывал совершенную игру, и играл очень важную роль в нашей сборной. Я на это очень надеюсь», - сказал Михайличенко.
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