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  4. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Прежде всего нужно не проиграть в характере»
Чемпионат мира
23 мая 2022, 03:03 | Обновлено 23 мая 2022, 03:23
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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Прежде всего нужно не проиграть в характере»

Экс-игрок сборной Украины и «Рейнджерс» назвал путь к победе над Шотландией

23 мая 2022, 03:03 | Обновлено 23 мая 2022, 03:23
30
0
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Прежде всего нужно не проиграть в характере»
ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал свои ожидания от отборочного матча на ЧМ-2022, в котором сборная Украины сыграет против команды Шотландии. 

Напомним, Алексей Михайличенко знаком с культурой нашего соперника, так как он выступал за шотландский «Рейнджерс» с 1991 по 1996 гг. 

«Всегда играя против таких команд, как Шотландия, стоит учитывать, что прежде всего нужно не проиграть в характере. Я не говорю о мастерстве, оно тоже важно.

Как и Шотландия до сих пор борется за свою независимость, так и шотландский футбол – он очень напористый, физически очень сильный. Не проиграть главное – в настрое. Это очень важно.

Я думаю, что будет очень много борьбы, этой нервной атмосферы, которая всегда присутствует, потому что для нас это будет первая официальная игра за многие месяцы. Это очень важно: выйти и забыть то, что было до сих пор.

Есть один матч, который очень решающий, и на него положить все. Мне кажется, что и наш руководитель, и наши футболисты – они очень хорошо знают, что такое характер и что такое победа, отдав все усилия», - сказал Михайличенко.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Футбол 1/2/3
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