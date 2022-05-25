Уимблдон может подать в суд на ATP и WTA

Организаторы Уимблдона рассматривают возможность того, чтобы подать в суд на АТР и WTA. Об этом сообщают британские СМИ.

Возможный судебный процесс связан с их решениями не начислять очки за Уимблдон-2022 из-за того, что к турниру не были допущены российские и белорусские теннисисты.

Организаторы Уимблдона уже ведут консультации с юристами по данному вопросу. Также существует вероятность того, что другие турниры Большого шлема, Australian Open, Ролан Гаррос и US Open, готовы предоставить свою юридическую поддержку Уимблдону и выступить против АТР и WTA единым фронтом.