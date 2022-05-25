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  4. Уимблдон может подать в суд на ATP и WTA
Уимблдон
25 мая 2022, 11:05 |
267
0

Уимблдон может подать в суд на ATP и WTA

Противостояние сторон продолжается

25 мая 2022, 11:05 |
267
0
Уимблдон может подать в суд на ATP и WTA
Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы Уимблдона рассматривают возможность того, чтобы подать в суд на АТР и WTA. Об этом сообщают британские СМИ.

Возможный судебный процесс связан с их решениями не начислять очки за Уимблдон-2022 из-за того, что к турниру не были допущены российские и белорусские теннисисты.

Организаторы Уимблдона уже ведут консультации с юристами по данному вопросу. Также существует вероятность того, что другие турниры Большого шлема, Australian Open, Ролан Гаррос и US Open, готовы предоставить свою юридическую поддержку Уимблдону и выступить против АТР и WTA единым фронтом.

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Уимблдон-2022 WTA ATP
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Источник The Times
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