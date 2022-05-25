Уимблдон может подать в суд на ATP и WTA
Противостояние сторон продолжается
Организаторы Уимблдона рассматривают возможность того, чтобы подать в суд на АТР и WTA. Об этом сообщают британские СМИ.
Возможный судебный процесс связан с их решениями не начислять очки за Уимблдон-2022 из-за того, что к турниру не были допущены российские и белорусские теннисисты.
Организаторы Уимблдона уже ведут консультации с юристами по данному вопросу. Также существует вероятность того, что другие турниры Большого шлема, Australian Open, Ролан Гаррос и US Open, готовы предоставить свою юридическую поддержку Уимблдону и выступить против АТР и WTA единым фронтом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УАФ не удалось найти спарринг-партнеров для «сине-желтых»
Представители АПЛ уже в расположении национальной сборной