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Уимблдон
20 мая 2022, 21:11 | Обновлено 20 мая 2022, 21:33
475
0

Пошла жара. ATP не будет начислять очки за Уимблдон

Ассоциация считает, что отстранять россиян и белорусов нельзя

20 мая 2022, 21:11 | Обновлено 20 мая 2022, 21:33
475
0
Пошла жара. ATP не будет начислять очки за Уимблдон
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

ATP официально объявила о том, что не будет начислять очки за Уимблдон 2022 из-за того, что британцы отказались допускать до соревнований теннисистов из россии и беларуси.

«Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе достижений и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего Тура. Решение Уимблдона подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP», – сказано в сообщении.

Также ATP оставила в силе решение сохранить очки для других травяных турниров на территории Великобритании, куда также не допустят россиян и белорусов, мотивируя это тем, что они смогут сыграть на других аналогичных соревнованиях в эти недели.

ATP считает, что нейтральных флагов, отмены кубка кремля, а также гуманитарной и финансовой помощи Украине вполне достаточно для осуждения российского военного вторжения.

Также сообщается, что очки за прошлых розыгрыш турнира все равно снимут после завершения турнира. К примеру, Новак Джокович не сможет даже теоретически защитить 2000 рейтинговых баллов за прошлогоднюю победу.

Похожее решение приняла и ITF. Международная федерация тенниса снимает рейтинговые очки за юниорский Уимблдон и соревнования на инвалидных колясках.

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Источник ATP Tour
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