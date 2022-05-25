В среду, 25 мая, в 22:00 в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» состоится финальный поединок Лиги конференций.

За трофей сразятся итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд».

«Рома» проведет третий еврокубковый финал и первый за 31 год. Два предыдущих она проиграла – «Ливерпулю» (Кубок чемпионов 1984) и «Интеру» (Кубок УЕФА 1991).

«Фейеноорд» сыграет в четвертом еврокубковом финале. В трех предыдущих он взял верх: против «Селтика» (Кубок чемпионов 1970), против «Тоттенхэма» (Кубок УЕФА 1974) и против дортмундской «Боруссии» (Кубок УЕФА 2002).

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Рома – Фейеноорд. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE