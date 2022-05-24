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Украина. Премьер лига
24 мая 2022, 22:28 | Обновлено 24 мая 2022, 22:32
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До встречи на красавце стадионе Донбасс Арена. Суркис поздравил Шахтер

Президент «Динамо» обратился к ФК «Шахтер»

24 мая 2022, 22:28 | Обновлено 24 мая 2022, 22:32
591
0
До встречи на красавце стадионе Донбасс Арена. Суркис поздравил Шахтер
ФК Динамо. Игорь Суркис

Игорь Суркис поздравил донецкий «Шахтер» с 86-летием со дня основания.

«Поздравляю футболистов, тренеров, руководство, сотрудников ФК «Шахтер» Донецк и всех, кто в течение многих десятилетий писал успешную историю «горняков», с 86-летием со дня основания клуба.

На протяжении своей истории «Шахтер» завоевал десятки трофеев, любовь украинских болельщиков и уважение международного футбольного сообщества. «Горняки» достойно представляют Украину на мировых футбольных полях, не отступая перед самыми сложными вызовами и сильнейшими соперниками.

Ровно три месяца назад каждый украинец пережил то, с чем дончане столкнулись еще 8 лет назад, когда война пришла на украинский Донбасс. Однако, несмотря на то, что «Шахтеру» пришлось во второй раз спасаться от ужасов войны, клуб продолжает работать и помогать Украине, активно занимаясь гуманитарной помощью и проводя благотворительные матчи в поддержку наших соотечественников.

В трудные времена украинцы всегда объединялись, поэтому, отложив футбольное соперничество до нашей Победы, боремся на едином фронте сейчас и мы. «Динамо» и «Шахтер», как флагманы украинского футбола, делают все от себя зависящее, чтобы помогать нуждающимся украинцам и отважным украинским защитникам, привлекать внимание мира к войне в нашем государстве и совместно приближать победу Украины.

Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности, восстановим мир в Украине и продолжим дарить яркие эмоции украинским болельщикам и выступать под сине-желтым флагом в еврокубковых баталиях.

Искренне желаю «Шахтеру», как и всей Украине, скорейшей нашей Победы, веры в счастливое будущее Украины и возвращения домой, в украинский Донецк. До встречи на красавце стадионе «Донбасс Арена».

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Игорь Суркис Динамо Киев Шахтер Донецк
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Источник ФК Динамо Киев
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