Ринат АХМЕТОВ: «Все мысли о том, как помочь Украине и украинцам»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил свой клуб с 86-м днем рождения:

«Сегодня футбольному клубу «Шахтер» исполняется 86 лет. В другое время и при других обстоятельствах это был бы большой и красивый праздник для всех нас. Но сейчас идет война, страдают люди, и все наши мысли только о том, как помочь Украине и украинцам.

Тем не менее это важная дата для нашего клуба. В этот день я хочу еще раз поблагодарить всех футболистов, тренеров, сотрудников, которые писали историю «Шахтера» на протяжении многих десятилетий и которые продолжают писать ее сегодня. Разные поколения принесли клубу 41 трофей, каждый из которых имеет особое значение, каждым из которых мы гордимся.

Огромное спасибо нашим болельщикам – без вас не было бы этих успехов и побед. Вы всегда с «Шахтером», поддерживаете клуб, помогаете преодолевать все сложности и двигаться вперед. И сегодня мы вместе с вами мечтаем только об одном – вернуться к мирной и спокойной жизни, вновь встретиться на стадионе, наслаждаться футболом и радоваться победам любимой команды. Уверен, такой день обязательно наступит.

Сегодня «Шахтер» помогает людям. Мы открыли центр для переселенцев на «Арене Львов», который приютил сотни людей из разных городов страны, пострадавших от военных действий. Команда проводит благотворительные матчи по всей Европе и таким образом не только собирает средства для поддержки украинцев, но и рассказывает всему миру правду о страшной войне в Украине. В это сложное время мы делаем и будем делать все возможное, чтобы спасать жизни, помогать тем, кто в этом нуждается, и приближать победу Украины.

Я всем сердцем желаю, чтобы Украина победила как можно скорее, чтобы «Шахтер» вернулся в мирный украинский Донецк и чтобы следующий день рождения клуба мы отметили все вместе на нашей «Донбасс Арене»!

Мира, добра, радости и благополучия вам и вашим семьям, дорогие болельщики!».