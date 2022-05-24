Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм интересуется вингером Шахтера
Украина. Премьер лига
24 мая 2022, 15:12 |
954
0

Тоттенхэм интересуется вингером Шахтера

Ранее Манора Соломона сватали на Туманный Альбион, но в «Фулхэм»

24 мая 2022, 15:12 |
954
0
Тоттенхэм интересуется вингером Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон все-таки может продолжить карьеру в одном из лондонских клубов английской Премьер-лиги.

В настоящий момент интерес к вингеру проявляет «Тоттенхэм». Изначально «шпоры» присматривались к израильтянину, но когда возникла информация о переходе того в «Фулхэм», охладели к возможности побороться за трансфер футболиста.

Ныне переход Соломона в «Фулхэм» де-факто сорвался, что вновь обратило внимание «шпор» к Манору.

Отмечается, что сумма в 7 миллионов фунтов, в которую якобы оценивает «Шахтер» своего легионера, не станет проблемой для «Тоттенхэма».

Примечательно, что минувшим летом в прессе сообщалось о желании «горняков» выручить 30 миллионов евро от продажи Соломона. Тогда предметный интерес к израильтянину проявляла «Аталанта», которая была готова заплатить 20 миллионов евро.

По теме:
В Интернасьонале уверены, что смогут договориться с Шахтером по Витао
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Ринат АХМЕТОВ: «Все мысли о том, как помочь Украине и украинцам»
Манор Соломон Шахтер Донецк трансферы УПЛ Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Tottenham Insight
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
Футбол | 24 мая 2022, 00:40 0
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане

23 мая состоялась благотворительная встреча в поддержку Украины

Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Футбол | 23 мая 2022, 23:46 1
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче

Экс-наставник сборной Украины сумел отдать голевую передачу на Зеедорфа

Замена Мбаппе? Реал нацелился на лучшего игрока Серии А
Футбол | 23.05.2022, 21:47
Замена Мбаппе? Реал нацелился на лучшего игрока Серии А
Замена Мбаппе? Реал нацелился на лучшего игрока Серии А
Килиан МБАППЕ: «Всегда мечтал носить футболку Реала»
Футбол | 24.05.2022, 13:10
Килиан МБАППЕ: «Всегда мечтал носить футболку Реала»
Килиан МБАППЕ: «Всегда мечтал носить футболку Реала»
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Аякса
Футбол | 24.05.2022, 13:47
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Аякса
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Аякса
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
22.05.2022, 18:04 6
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
23.05.2022, 22:55 1
Хоккей
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом
23.05.2022, 16:35 23
Футбол
На войне с россией погиб чемпион Украины по боксу
На войне с россией погиб чемпион Украины по боксу
24.05.2022, 01:00 2
Бокс
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
23.05.2022, 00:47
Футбол
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
22.05.2022, 19:55 23
Футбол
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
22.05.2022, 19:48 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем