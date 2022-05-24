Тоттенхэм интересуется вингером Шахтера

Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон все-таки может продолжить карьеру в одном из лондонских клубов английской Премьер-лиги.

В настоящий момент интерес к вингеру проявляет «Тоттенхэм». Изначально «шпоры» присматривались к израильтянину, но когда возникла информация о переходе того в «Фулхэм», охладели к возможности побороться за трансфер футболиста.

Ныне переход Соломона в «Фулхэм» де-факто сорвался, что вновь обратило внимание «шпор» к Манору.

Отмечается, что сумма в 7 миллионов фунтов, в которую якобы оценивает «Шахтер» своего легионера, не станет проблемой для «Тоттенхэма».

Примечательно, что минувшим летом в прессе сообщалось о желании «горняков» выручить 30 миллионов евро от продажи Соломона. Тогда предметный интерес к израильтянину проявляла «Аталанта», которая была готова заплатить 20 миллионов евро.