Тоттенхэм интересуется вингером Шахтера
Ранее Манора Соломона сватали на Туманный Альбион, но в «Фулхэм»
Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон все-таки может продолжить карьеру в одном из лондонских клубов английской Премьер-лиги.
В настоящий момент интерес к вингеру проявляет «Тоттенхэм». Изначально «шпоры» присматривались к израильтянину, но когда возникла информация о переходе того в «Фулхэм», охладели к возможности побороться за трансфер футболиста.
Ныне переход Соломона в «Фулхэм» де-факто сорвался, что вновь обратило внимание «шпор» к Манору.
Отмечается, что сумма в 7 миллионов фунтов, в которую якобы оценивает «Шахтер» своего легионера, не станет проблемой для «Тоттенхэма».
Примечательно, что минувшим летом в прессе сообщалось о желании «горняков» выручить 30 миллионов евро от продажи Соломона. Тогда предметный интерес к израильтянину проявляла «Аталанта», которая была готова заплатить 20 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
23 мая состоялась благотворительная встреча в поддержку Украины
Экс-наставник сборной Украины сумел отдать голевую передачу на Зеедорфа