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  4. Ангелина Калинина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 12:41 |
546
0

Ангелина Калинина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

24 мая 2022, 12:41 |
546
0
Ангелина Калинина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

24 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом круге основы украинка сразится против Хейли Баптист из США (№123 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится четвертым запуском после матча Гойовчик – Сонего. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA) или Ван Цян из Китая (№129 WTA).

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4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
Хейли Баптист Ангелина Калинина смотреть онлайн Ролан Гаррос 2022
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Источник Sport.ua
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