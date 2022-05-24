Ангелина Калинина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом круге основы украинка сразится против Хейли Баптист из США (№123 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится четвертым запуском после матча Гойовчик – Сонего. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA) или Ван Цян из Китая (№129 WTA).

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