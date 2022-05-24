Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 12:20 | Обновлено 24 мая 2022, 12:38
123
0

Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

24 мая 2022, 12:20 | Обновлено 24 мая 2022, 12:38
123
0
Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

24 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом круге основы украинка сразится против египтянки Майяр Шериф (№49 WTA). Встреча состоится третьим запуском после доигрыша матча Мартинес – Лааксонен. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Клер Лю из США (№75 WTA) или Тамары Зиданшек из Словении (№25 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

 

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРЕВЬЮ

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 24 мая
4 из 5 представительниц топ-10 из нижней части сетки покинули Ролан Гаррос
Джокович разгромил японца на старте Ролан Гаррос
смотреть онлайн Ролан Гаррос 2022 Марта Костюк Майяр Шериф
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Саккари обошла Бадосу, Кербер вернулась в топ-20
Теннис | 23 мая 2022, 11:35 0
Рейтинг WTA. Саккари обошла Бадосу, Кербер вернулась в топ-20
Рейтинг WTA. Саккари обошла Бадосу, Кербер вернулась в топ-20

Свитолина все еще первая ракетка Украины

Брентфорд – Лидс – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24 мая 2022, 07:17 1
Брентфорд – Лидс – 1:2. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Лидс – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

Вест Хэм может купить бывшего лидера Зари
Футбол | 23.05.2022, 12:00
Вест Хэм может купить бывшего лидера Зари
Вест Хэм может купить бывшего лидера Зари
Жена Усика: «Придется рашку делить»
Бокс | 23.05.2022, 15:32
Жена Усика: «Придется рашку делить»
Жена Усика: «Придется рашку делить»
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 24.05.2022, 07:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
23.05.2022, 14:04 5
Теннис
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк
23.05.2022, 00:47
Футбол
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
23.05.2022, 06:30 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Швейцарии, 7 шайб Швеции
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Швейцарии, 7 шайб Швеции
22.05.2022, 22:46
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
23.05.2022, 22:55 1
Хоккей
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
22.05.2022, 20:56 9
Футбол
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
23.05.2022, 11:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем