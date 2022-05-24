Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом круге основы украинка сразится против египтянки Майяр Шериф (№49 WTA). Встреча состоится третьим запуском после доигрыша матча Мартинес – Лааксонен. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Клер Лю из США (№75 WTA) или Тамары Зиданшек из Словении (№25 WTA).

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