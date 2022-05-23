Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИБРАГИМОВИЧ: «Райола говорил, что я единственный, кто может спасти Милан»
Италия
23 мая 2022, 18:00 |
1122
0

ИБРАГИМОВИЧ: «Райола говорил, что я единственный, кто может спасти Милан»

Шведский форвард посвятил выигранное скудетто покойному агенту

23 мая 2022, 18:00 |
1122
0
ИБРАГИМОВИЧ: «Райола говорил, что я единственный, кто может спасти Милан»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

40-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал завоевание чемпионского титула в итальянской Серии А.

«Я был здесь, когда «Милан» выиграл чемпионство 11 лет назад, и теперь я снова тут. Я приехал сюда, дав обещание, и я его сдержал.

Многие смеялись, когда я сказал, что мы снова завоюем чемпионство, но мы усердно работали и показали, что значит страдать за результат.

Я посвящаю эту победу Мино Райоле. Он был одним из тех, кто хотел моего перехода в «Милан», и сказал мне, что я единственный, кто может его спасти. Посвящаю этот трофей ему», - сказал Ибрагимович.

По теме:
Стефано ПИОЛИ: «Мы были стабильнее, чем Интер»
У Пиоли украли медаль чемпиона Италии во время празднования Милана
ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
Златан Ибрагимович Мино Райола Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sport Italia
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Терзич возглавил дортмундскую Боруссию
Футбол | 23 мая 2022, 17:36 0
ОФИЦИАЛЬНО. Терзич возглавил дортмундскую Боруссию
ОФИЦИАЛЬНО. Терзич возглавил дортмундскую Боруссию

39-летний специалист назначен на пост главного тренера

Остап МАРКЕВИЧ: «Хотел в Украину, но важно быть в Испании – много работы»
Футбол | 23 мая 2022, 10:18 10
Остап МАРКЕВИЧ: «Хотел в Украину, но важно быть в Испании – много работы»
Остап МАРКЕВИЧ: «Хотел в Украину, но важно быть в Испании – много работы»

Война вынудила наставника «Мариуполя» на несколько месяцев напрочь забыть о футболе

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 23.05.2022, 04:20
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
Бокс | 22.05.2022, 18:04
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Футбол | 22.05.2022, 20:56
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Милан выиграл скудетто спустя 11 лет! Интер лидера не догнал
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
22.05.2022, 12:19 1
Хоккей
Не Усик. Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
Не Усик. Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
21.05.2022, 23:13 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
21.05.2022, 22:10 12
Футбол
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
Зинченко сделал ассист, приняв участие в эпичном камбэке Ман Сити
22.05.2022, 19:48 10
Футбол
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
21.05.2022, 23:49 2
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Мне предложили новый контракт. Я не даю ответ»
Сергей РЕБРОВ: «Мне предложили новый контракт. Я не даю ответ»
22.05.2022, 13:05 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Отчаянная битва Казахстана и Великобритании за выживание
ЧМ по хоккею. Отчаянная битва Казахстана и Великобритании за выживание
22.05.2022, 18:57
Хоккей
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
23.05.2022, 14:04 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем