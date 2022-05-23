ИБРАГИМОВИЧ: «Райола говорил, что я единственный, кто может спасти Милан»

40-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал завоевание чемпионского титула в итальянской Серии А.

«Я был здесь, когда «Милан» выиграл чемпионство 11 лет назад, и теперь я снова тут. Я приехал сюда, дав обещание, и я его сдержал.

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Многие смеялись, когда я сказал, что мы снова завоюем чемпионство, но мы усердно работали и показали, что значит страдать за результат.

Я посвящаю эту победу Мино Райоле. Он был одним из тех, кто хотел моего перехода в «Милан», и сказал мне, что я единственный, кто может его спасти. Посвящаю этот трофей ему», - сказал Ибрагимович.