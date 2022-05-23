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Чемпионат Англии
Челси
22.05.2022, FT 2 : 1
Уотфорд
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Англия
23 мая 2022, 17:00 | Обновлено 23 мая 2022, 17:08
204
0

Челси – Уотфорд – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

23 мая 2022, 17:00 | Обновлено 23 мая 2022, 17:08
204
0
Челси – Уотфорд – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Челси).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Гослинг (Уотфорд).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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Источник Sport.ua
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