Англия23 мая 2022, 17:00 | Обновлено 23 мая 2022, 17:08
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Челси – Уотфорд – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
23 мая 2022, 17:00 | Обновлено 23 мая 2022, 17:08
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В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Челси).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Гослинг (Уотфорд).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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