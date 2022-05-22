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22 мая 2022, 01:22 |
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Челси – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Бронзовая» точка

22 мая 2022, 01:22 |
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Челси – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 мая, в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» состоится матч тридцать восьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Челси» и «Уотфорд». Стартовый свисток рефери Майка Дина из района Виррал прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Челси


У лондонского «Челси» была прекрасная возможность сделать матч заключительного тура в этом сезоне совершенно лишенным для себя любого турнирного значения, однако «Лестер» оказался слишком крепким орешком (1:1). Как итог, «синие» получили потенциальную угрозу в свой адрес со стороны лондонского «Тоттенхэма», но баснословное преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей делает позиции Томаса Тухеля фактически неприступными.

Интрига в борьбе за третье место живет исключительно на бумаге, да и множество игроков «шпор» сразила сильнейшая диарея в решающий момент, поэтому свой шанс на «бронзу» они фактически пустили на самотек. Впрочем, с тех пор, как у «Челси» появилась неоднозначность на руководящем посте в клубе, результаты выступлений команды пошли под откос. Следом за вылетом из Лиги чемпионов УЕФА последовало существенное проседание на внутренней арене, поэтому сейчас позицию «пенсионеров», чисто теоретически, все еще можно оспорить.

Уотфорд


«Шершни» пополнили состав участников английской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона, но по итогам текущего футбольного года уже точно его покинут. Перспективный проект Клаудио Раньери и Роя Ходжсона оказался неконкурентным в условиях «элитного» первенства, поэтому в следующем сезоне валлиец Роб Эдвардс будет начинать все с чистого листа. «Уотфорду» от заключительного матча текущего розыгрыша осталось только одно – не ударить в грязь лицом, не оказавшись по итогу и вовсе на последнем месте.

Одна победа за десять последних матчей – скорее всего, именно в подобных неудачных сериях и кроется ответ на вопрос о причинах плохих выступлений команды Ходжсона. Примечательно, что главный аутсайдер в лице «Норвича» имеет на одно поражение меньше «шершней», но они все равно сумели обеспечить себе преимущество в одно очко перед последним туром. «Канарейки» будут играть против лондонского «Тоттенхема», поэтому стоит ли полагать, что у «Уотфорда» вообще есть мотивация перед последним игровым днем?

Ориентировочные составы


«Челси»: Менди – Рюдигер, Тиаго Силва, Чалоба – Алонсо, Канте, Жоржиньо, Джеймс – Пулишич, Зийех – Лукаку.

«Уотфорд»: Фостер – Камара, Троост-Эконг, Кабаселе, Нгакия – Гослинг, Кайембе, Сиссоко – Сема, Педро, Калу.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева закроют сезон победой. Нашей ставкой будет позиция – «Чесли» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.57 по линии Parimatch.

22 мая, воскресенье

«Челси» – «Уотфорд»
Лондон. «Стемфорд Бридж». 18:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Майк Дин (район Виррал, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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