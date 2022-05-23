Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
23 мая 2022, 11:45 |
147
0

Даяна Ястремская – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга Ролан Гаррос

23 мая 2022, 11:45 |
147
0
Даяна Ястремская – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

23 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№82 WTA) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом круге основы украинка сразится против Элисок Риск из США (№43 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Тревизан – Дарт. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила американка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Леси Цуренко (№119 WTA) или лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРЕВЬЮ

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рейтинг WTA. Саккари обошла Бадосу, Кербер вернулась в топ-20
Леся Цуренко – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 23 мая
смотреть онлайн Ролан Гаррос 2022 Даяна Ястремская Элисон Риск
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе хочет, чтобы ПСЖ подписал Дембеле
Футбол | 23 мая 2022, 09:46 4
Мбаппе хочет, чтобы ПСЖ подписал Дембеле
Мбаппе хочет, чтобы ПСЖ подписал Дембеле

Парижский клуб будет советоваться с форвардом по поводу трансферов

Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
Бокс | 22 мая 2022, 18:04 4
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Продивус – циничный коллаборант и предатель Украины»

Известный тренер высказал свою позицию

Владислав Орлов – победитель 25-тысячника в Хорватии
Теннис | 22.05.2022, 13:44
Владислав Орлов – победитель 25-тысячника в Хорватии
Владислав Орлов – победитель 25-тысячника в Хорватии
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Футбол | 22.05.2022, 20:19
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Футбол | 23.05.2022, 06:30
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
21.05.2022, 14:32 10
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «В реванше с Усиком я пойду за нокаутом»
Энтони ДЖОШУА: «В реванше с Усиком я пойду за нокаутом»
21.05.2022, 10:21 6
Бокс
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
21.05.2022, 20:22 1
Футбол
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
22.05.2022, 19:55 21
Футбол
ЧМ по хоккею. Швейцария сделала камбэк и обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Швейцария сделала камбэк и обыграла Канаду
21.05.2022, 18:54
Хоккей
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
21.05.2022, 23:49
Футбол
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
22.05.2022, 10:00 5
Теннис
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, дубль Ред Булла, сход Леклера
22.05.2022, 17:42 11
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем