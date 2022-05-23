Даяна Ястремская – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№82 WTA) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом круге основы украинка сразится против Элисок Риск из США (№43 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Тревизан – Дарт. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила американка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Леси Цуренко (№119 WTA) или лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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