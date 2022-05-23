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Ролан Гаррос
23 мая 2022, 11:14 | Обновлено 23 мая 2022, 11:36
326
0

Леся Цуренко – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

23 мая 2022, 11:14 | Обновлено 23 мая 2022, 11:36
326
0
Леся Цуренко – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

23 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом круге основы украинка, преодолевшая сито квалификации, сразится против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек из Польши. Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Даяны Ястремской (№82 WTA) или Элисок Риск (№43 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча 

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Источник Sport.ua
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