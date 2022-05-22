ВИДЕО. Игрок Динамо забил дебютный гол в составе чемпиона Польши

Арендованный у «Динамо» правый защитник Томаш Кендзера отличился дебютным голом в составе познаньского «Леха».

В последнем туре Экстраклассы в поединке с «Заглембе» (2:1) 27-летний поляк открыл счет в матче на десятой минуте встречи.

Отметим, что «Лех» досрочно стал чемпионом и этот матч турнирного значения не имел.