ВИДЕО. Игрок Динамо забил дебютный гол в составе чемпиона Польши
Томаш Кендзера поразил ворота «Заглембе»
Арендованный у «Динамо» правый защитник Томаш Кендзера отличился дебютным голом в составе познаньского «Леха».
В последнем туре Экстраклассы в поединке с «Заглембе» (2:1) 27-летний поляк открыл счет в матче на десятой минуте встречи.
Отметим, что «Лех» досрочно стал чемпионом и этот матч турнирного значения не имел.
Mistrzowie rozpoczynają strzelanie! ⚽— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 21, 2022
Tomasz Kędziora trafia do siatki jako pierwszy w dzisiejszej MULTILIDZE+! 🏆
📺 Ostatnią kolejkę możecie śledzić w CANAL+ SPORT i CANAL+ Online: https://t.co/HiEKYSq4SL pic.twitter.com/kgphkHLS3e
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