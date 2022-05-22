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  4. ВИДЕО. Игрок Динамо забил дебютный гол в составе чемпиона Польши
Польша
22 мая 2022, 18:50 |
576
0

ВИДЕО. Игрок Динамо забил дебютный гол в составе чемпиона Польши

Томаш Кендзера поразил ворота «Заглембе»

22 мая 2022, 18:50 |
576
0
ВИДЕО. Игрок Динамо забил дебютный гол в составе чемпиона Польши
ФК Лех Познань. Томаш Кендзера

Арендованный у «Динамо» правый защитник Томаш Кендзера отличился дебютным голом в составе познаньского «Леха».

В последнем туре Экстраклассы в поединке с «Заглембе» (2:1) 27-летний поляк открыл счет в матче на десятой минуте встречи.

Отметим, что «Лех» досрочно стал чемпионом и этот матч турнирного значения не имел.

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Динамо Киев Лех Познань Томаш Кендзера Заглембе чемпионат Польши по футболу
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Источник Sport.ua
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