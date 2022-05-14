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  4. Кендзера стал чемпионом Польши в составе Леха
Польша
14 мая 2022, 23:08 | Обновлено 14 мая 2022, 23:11
361
0

Кендзера стал чемпионом Польши в составе Леха

Томаш успешно провел время в аренде

14 мая 2022, 23:08 | Обновлено 14 мая 2022, 23:11
361
0
Кендзера стал чемпионом Польши в составе Леха
ФК Лех Познань. Томаш Кендзера

Познанский «Лех», за который на правах аренды выступает динамовец Томаш Кендзера, досрочно завоевал титул чемпиона Польши сезона 2021/22.

За тур до финиша Экстраклассы «Лех» на выезде одержал победу со счетом 2:1 над «Вартой» и увеличил отрыв от «Ракува», который в своем матче потерпел поражение от «Заглембе» (0:1), на недостижимые 5 очков.

В последний раз «Лех» выигрывал чемпионство в 2015 году, а нынешний чемпионский титул стал восьмым в трофейном зачете клуба.

Томаш Кендзера присоединился к «Леху», воспитанником которого он является, на правах аренды до конца сезона в связи с полномасштабным военным вторжением России на территорию Украины. В течение весны сыграл в составе чемпионов Польши 5 поединков.

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Томаш Кендзера Лех Познань чемпионат Польши по футболу Ракув Варта Познань Заглембе
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Источник ФК Динамо Киев
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