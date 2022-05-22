Мугуруса второй год подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Гарбинье окончательно провалила грунтовый сезон
Десятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса досрочно завершила борьбу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга испанка не удержала преимущество в матче с грозой авторитетов Кайей Канепи.
Ролан Гаррос. Первый круг
Кайя Канепи (Эстония) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2:6, 6:3, 6:4
Отметим, что Мугуруса выиграла 8 из 10 первых геймов в матче. В прошлом году на старте соревнований ее остановила украинка Марта Костюк. В 2016-м испанка выиграла здесь первый титул Большого шлема.
В этом году Гарбинье смогла выиграть всего два матча на грунте.
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