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  4. Мугуруса второй год подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
22 мая 2022, 16:59 | Обновлено 22 мая 2022, 17:05
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Мугуруса второй год подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Гарбинье окончательно провалила грунтовый сезон

22 мая 2022, 16:59 | Обновлено 22 мая 2022, 17:05
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Мугуруса второй год подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Десятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса досрочно завершила борьбу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче первого круга испанка не удержала преимущество в матче с грозой авторитетов Кайей Канепи. 

Ролан Гаррос. Первый круг
Кайя Канепи (Эстония) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2:6, 6:3, 6:4

Отметим, что Мугуруса выиграла 8 из 10 первых геймов в матче. В прошлом году на старте соревнований ее остановила украинка Марта Костюк. В 2016-м испанка выиграла здесь первый титул Большого шлема.

В этом году Гарбинье смогла выиграть всего два матча на грунте.

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Источник Sport.ua
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