Килиан МБАППЕ: «Продолжу помогать ПСЖ завоевывать трофеи»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о продлении контракта с ПСЖ.

«Я хотел закончить сезон лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Лиги 1, и мне это удалось.

Здорово продлить контракт с ПСЖ, ведь это значит, что я вернусь в следующем сезоне. Это очень хорошо.

Я продолжу помогать ПСЖ, особенно – брать трофеи, это самое важное. И продолжу веселиться», – сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время ПСЖ покинут Леонардо и Почеттино.