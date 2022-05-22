Франция22 мая 2022, 14:23 |
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Килиан МБАППЕ: «Продолжу помогать ПСЖ завоевывать трофеи»
Звездный форвард подписал контракт до 2025 года
22 мая 2022, 14:23 |
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о продлении контракта с ПСЖ.
«Я хотел закончить сезон лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Лиги 1, и мне это удалось.
Здорово продлить контракт с ПСЖ, ведь это значит, что я вернусь в следующем сезоне. Это очень хорошо.
Я продолжу помогать ПСЖ, особенно – брать трофеи, это самое важное. И продолжу веселиться», – сказал Мбаппе.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время ПСЖ покинут Леонардо и Почеттино.
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