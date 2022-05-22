Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Продолжу помогать ПСЖ завоевывать трофеи»
Франция
22 мая 2022, 14:23 |
433
1

Килиан МБАППЕ: «Продолжу помогать ПСЖ завоевывать трофеи»

Звездный форвард подписал контракт до 2025 года

22 мая 2022, 14:23 |
433
1
Килиан МБАППЕ: «Продолжу помогать ПСЖ завоевывать трофеи»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о продлении контракта с ПСЖ.

«Я хотел закончить сезон лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Лиги 1, и мне это удалось.

Здорово продлить контракт с ПСЖ, ведь это значит, что я вернусь в следующем сезоне. Это очень хорошо.

Я продолжу помогать ПСЖ, особенно – брать трофеи, это самое важное. И продолжу веселиться», – сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время ПСЖ покинут Леонардо и Почеттино.

По теме:
Верят в Винисиуса. Реал больше не думает покупать звездного форварда
Ла Лига пожаловалась в УЕФА из-за контракта ПСЖ с Мбаппе
Почеттино и Леонардо в ближайшее время будут уволены из ПСЖ
Лига 1 продление контракта чемпионат Франции по футболу Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник RMC Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ назвала лучшего игрока сезона
Футбол | 21 мая 2022, 16:54 1
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ назвала лучшего игрока сезона
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ назвала лучшего игрока сезона

Награду завоевал Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити»

Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Теннис | 22 мая 2022, 10:00 1
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима
Беременность Свитолиной, коварный жребий и шанс снять проклятие Рима

Превью к Ролан Гаррос

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 22.05.2022, 12:19
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко
Футбол | 22.05.2022, 13:25
Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко
Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Футбол | 21.05.2022, 23:49
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Атакуй, не атакуй - всё равно получишь х##!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
21.05.2022, 15:13
Футбол
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
20.05.2022, 22:22
Теннис
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
22.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
21.05.2022, 20:22 1
Футбол
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
21.05.2022, 14:32 9
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «В реванше с Усиком я пойду за нокаутом»
Энтони ДЖОШУА: «В реванше с Усиком я пойду за нокаутом»
21.05.2022, 10:21 6
Бокс
Рашисты обстреляли Одессу. Разрушили пляжный сортир
Рашисты обстреляли Одессу. Разрушили пляжный сортир
20.05.2022, 17:40
Война
Малиновский остался без еврокубков. Аталанта завершила сезон
Малиновский остался без еврокубков. Аталанта завершила сезон
21.05.2022, 23:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем