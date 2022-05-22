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  4. Почеттино и Леонардо в ближайшее время будут уволены из ПСЖ
Франция
22 мая 2022, 12:05 | Обновлено 22 мая 2022, 13:01
800
0

Почеттино и Леонардо в ближайшее время будут уволены из ПСЖ

В клубе грядут изменения

22 мая 2022, 12:05 | Обновлено 22 мая 2022, 13:01
800
0
Почеттино и Леонардо в ближайшее время будут уволены из ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ в ближайшее время уволит главного тренера Маурисио Почеттино и спортивного директора Леонардо.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, объявление состоится в ближайшие часы.

Не исключено, что это связано с продлением контракта с Килианом Мбаппе. Ранее СМИ сообщали, что французский форвард будет влиять на трансферную политику клуба и на выбор главного тренера.

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Источник твиттер Николо Скиры
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