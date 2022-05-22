Франция22 мая 2022, 12:05 | Обновлено 22 мая 2022, 13:01
800
0
Почеттино и Леонардо в ближайшее время будут уволены из ПСЖ
В клубе грядут изменения
22 мая 2022, 12:05 | Обновлено 22 мая 2022, 13:01
800
0
ПСЖ в ближайшее время уволит главного тренера Маурисио Почеттино и спортивного директора Леонардо.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, объявление состоится в ближайшие часы.
Не исключено, что это связано с продлением контракта с Килианом Мбаппе. Ранее СМИ сообщали, что французский форвард будет влиять на трансферную политику клуба и на выбор главного тренера.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 21 мая 2022, 18:54 0
У сборной Швейцарии пять побед в пяти матчах
Футбол | 21 мая 2022, 23:49 0
Экс-форвард сборной Украины принял участие в выставочном матче легенд
Футбол | 22.05.2022, 05:35
Футбол | 21.05.2022, 20:22
Футбол | 21.05.2022, 14:32
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.05.2022, 15:13
21.05.2022, 03:42
20.05.2022, 23:17 10
20.05.2022, 22:48 9
20.05.2022, 12:16 27
20.05.2022, 14:19
21.05.2022, 13:10 2
20.05.2022, 15:42 6