Почеттино и Леонардо в ближайшее время будут уволены из ПСЖ

ПСЖ в ближайшее время уволит главного тренера Маурисио Почеттино и спортивного директора Леонардо.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, объявление состоится в ближайшие часы.

Не исключено, что это связано с продлением контракта с Килианом Мбаппе. Ранее СМИ сообщали, что французский форвард будет влиять на трансферную политику клуба и на выбор главного тренера.