Верят в Винисиуса. Реал больше не думает покупать звездного форварда

«Реал» после неудачи с подписанием форварда ПСЖ Килианом Мбаппе сменит свою трансферную политику.

Как сообщает испанская пресса, королевский клуб теперь не думает покупать звездного нападающего. Теперь в атаке «Реал» сделает ставку на фланговых форвардов Винисиуса Жуниора и Родриго, которые смогут вырасти в суперзвезд.

Ранее сообщалось, что теперь главной трансферной целью «Реала» будет опорный полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени.

Ожидается, что «Реал» в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Винисиусом.