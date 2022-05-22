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  4. Верят в Винисиуса. Реал больше не думает покупать звездного форварда
Испания
22 мая 2022, 12:53 | Обновлено 22 мая 2022, 13:17
681
0

Верят в Винисиуса. Реал больше не думает покупать звездного форварда

Килиан Мбаппе поменял все планы мадридскому клубу

22 мая 2022, 12:53 | Обновлено 22 мая 2022, 13:17
681
0
Верят в Винисиуса. Реал больше не думает покупать звездного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

«Реал» после неудачи с подписанием форварда ПСЖ Килианом Мбаппе сменит свою трансферную политику.

Как сообщает испанская пресса, королевский клуб теперь не думает покупать звездного нападающего. Теперь в атаке «Реал» сделает ставку на фланговых форвардов Винисиуса Жуниора и Родриго, которые смогут вырасти в суперзвезд.

Ранее сообщалось, что теперь главной трансферной целью «Реала» будет опорный полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени.

Ожидается, что «Реал» в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Винисиусом.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Винисиус Жуниор Родриго трансферы
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Источник AS
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