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  4. Реал в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Винисиусом
Испания
21 мая 2022, 10:39 |
24
0

Реал в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Винисиусом

Мадридский клуб подготовил соглашение до 2028 года

21 мая 2022, 10:39 |
24
0
Реал в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» договорился о продлении контракта с форвардом Винисиусом Жуниором.

Как сообщает Globo, стороны согласовали новое соглашение, которое будет рассчитано до 2028 года с существенным повышением заработной платы.

Действующий контракт молодого бразильца с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус забил 17 голов и сделал 13 ассистов в 34 матчах.

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид продление контракта
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Источник Globo
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