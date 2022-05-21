Реал в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Винисиусом

Мадридский «Реал» договорился о продлении контракта с форвардом Винисиусом Жуниором.

Как сообщает Globo, стороны согласовали новое соглашение, которое будет рассчитано до 2028 года с существенным повышением заработной платы.

Действующий контракт молодого бразильца с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус забил 17 голов и сделал 13 ассистов в 34 матчах.

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».