Реал в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Винисиусом
Мадридский клуб подготовил соглашение до 2028 года
Мадридский «Реал» договорился о продлении контракта с форвардом Винисиусом Жуниором.
Как сообщает Globo, стороны согласовали новое соглашение, которое будет рассчитано до 2028 года с существенным повышением заработной платы.
Действующий контракт молодого бразильца с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус забил 17 голов и сделал 13 ассистов в 34 матчах.
Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
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