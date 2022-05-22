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  4. Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (2:4 пен.). Видео голов и обзор матча
Кубок Германии
Фрайбург
21.05.2022, FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
РБ Лейпциг
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Германия
22 мая 2022, 08:30 |
368
0

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (2:4 пен.). Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты финального матча Кубка Германии

22 мая 2022, 08:30 |
368
0
Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (2:4 пен.). Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» в финальном матче Кубка Германии. Основное время закончилось со счетом 1:1. «Лейпциг» победил в серии пенальти - 4:2.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча

120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамин Хенрихс (РБ Лейпциг).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Кевен Шлоттербек (Фрайбург).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Дани Ольмо (РБ Лейпциг).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Нильс Петерсен (Фрайбург).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
57’
Марсель Халстенберг (РБ Лейпциг) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург).
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Фрайбург Кубок Германии по футболу РБ Лейпциг видео голов и обзор
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Источник MEGOGO
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