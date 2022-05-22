Кубок Германии
21.05.2022, FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти
Германия22 мая 2022, 08:30 |
368
0
Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (2:4 пен.). Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты финального матча Кубка Германии
22 мая 2022, 08:30 |
368
0
«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» в финальном матче Кубка Германии. Основное время закончилось со счетом 1:1. «Лейпциг» победил в серии пенальти - 4:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамин Хенрихс (РБ Лейпциг).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Кевен Шлоттербек (Фрайбург).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Дани Ольмо (РБ Лейпциг).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Нильс Петерсен (Фрайбург).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
57’
Марсель Халстенберг (РБ Лейпциг) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 мая 2022, 15:13 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Футбол | 21 мая 2022, 10:00 1
Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня
Другие виды | 22.05.2022, 06:12
Футбол | 21.05.2022, 22:10
Футбол | 22.05.2022, 05:45
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.05.2022, 18:45
22.05.2022, 00:05 1
20.05.2022, 10:18 12
20.05.2022, 19:12
21.05.2022, 13:10 2
20.05.2022, 12:16 27
20.05.2022, 23:17 9
20.05.2022, 10:43 70