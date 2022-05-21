Кубок Германии
41’ 1 : 0
Германия21 мая 2022, 21:00 |
447
0
Фрайбург – РБ Лейпциг. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 21 мая в 21:00 финальный матч Кубка Германии
21 мая 2022, 21:00 |
447
0
21 мая в 21:00 в Берлине проходит финальный матч Кубка Германии.
Фрайбург – РБ Лейпциг. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Стартовые составы команд
События матча
19’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург).
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