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  4. Фрайбург – РБ Лейпциг. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Германии
Фрайбург
41 1 : 0
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
21 мая 2022, 21:00 |
447
0

Фрайбург – РБ Лейпциг. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 21 мая в 21:00 финальный матч Кубка Германии

21 мая 2022, 21:00 |
447
0
Фрайбург – РБ Лейпциг. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая в 21:00 в Берлине проходит финальный матч Кубка Германии.

Фрайбург – РБ Лейпциг. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Эггстайн (Фрайбург).
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Источник Sport.ua
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