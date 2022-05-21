РБ Лейпциг по пенальти победил Фрайбург и впервые выиграл Кубок Германии

21 мая в Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии между командами «Фрайбург» и РБ «Лейпциг».

В основное время матча команды обменялись голами. В экстратаймах мячей забито не было, а в серии пенальти больше повезло РБ Лейпциг

Кубок Германии 2021/22

Финал. Берлин, 21 мая

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Эггештайн, 19 – Нкунку, 76

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine