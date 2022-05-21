Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг по пенальти победил Фрайбург и впервые выиграл Кубок Германии
Кубок Германии
Фрайбург
21.05.2022, FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
21 мая 2022, 23:48 | Обновлено 21 мая 2022, 23:50
345
1

РБ Лейпциг по пенальти победил Фрайбург и впервые выиграл Кубок Германии

В основное время финального матча команды обменялись забитыми голами

21 мая 2022, 23:48 | Обновлено 21 мая 2022, 23:50
345
1
РБ Лейпциг по пенальти победил Фрайбург и впервые выиграл Кубок Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая в Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии между командами «Фрайбург» и РБ «Лейпциг».

В основное время матча команды обменялись голами. В экстратаймах мячей забито не было, а в серии пенальти больше повезло РБ Лейпциг

Кубок Германии 2021/22

Финал. Берлин, 21 мая

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Эггештайн, 19 – Нкунку, 76

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

По теме:
Фрайбург – РБ Лейпциг. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE
Не Левандовски и не Холанд. Назван игрок сезона в Бундеслиге
Сезон Бундеслиги завершен: ничья Баварии, прощание Холанда, участники ЛЧ
Фрайбург Кубок Германии по футболу РБ Лейпциг Максимилиан Эггештайн Кристофер Нкунку
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь ЦЫГАНЫК: «Сейчас за Металлист несет ответственность Красников»
Футбол | 21 мая 2022, 19:50 3
Игорь ЦЫГАНЫК: «Сейчас за Металлист несет ответственность Красников»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Сейчас за Металлист несет ответственность Красников»

Ярославский пока отошел от дел?

Хет-трик Мбаппе. Финиш чемпионата Франции: кто попал в Лигу чемпионов?
Футбол | 21 мая 2022, 23:59 0
Хет-трик Мбаппе. Финиш чемпионата Франции: кто попал в Лигу чемпионов?
Хет-трик Мбаппе. Финиш чемпионата Франции: кто попал в Лигу чемпионов?

21 мая чемпионате Франции состоялись поединки последнего 38-го тура

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 21.05.2022, 10:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 22.05.2022, 00:05
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
Футбол | 21.05.2022, 15:13
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Westwood.
гравці фрайбурга так злякалися шо били вище воріт навіщо тоді було до цього старатися вийти в фінал
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
20.05.2022, 22:48 9
Теннис
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
20.05.2022, 09:00
Другие виды
ЧМ по хоккею. Германия забросила 9 шайб, разгром от Финляндии
ЧМ по хоккею. Германия забросила 9 шайб, разгром от Финляндии
20.05.2022, 18:45
Хоккей
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
21.05.2022, 14:32 8
Футбол
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
21.05.2022, 11:50 6
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Все помнят, что Астафьева голой показывала свою с*аку»
Александр АЛИЕВ: «Все помнят, что Астафьева голой показывала свою с*аку»
21.05.2022, 11:28 7
Футбол
Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации
Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации
20.05.2022, 15:42 6
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
20.05.2022, 23:17 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем