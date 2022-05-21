Кубок Германии
21.05.2022, FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти
Германия21 мая 2022, 23:48 | Обновлено 21 мая 2022, 23:50
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РБ Лейпциг по пенальти победил Фрайбург и впервые выиграл Кубок Германии
В основное время финального матча команды обменялись забитыми голами
21 мая 2022, 23:48 | Обновлено 21 мая 2022, 23:50
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21 мая в Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии между командами «Фрайбург» и РБ «Лейпциг».
В основное время матча команды обменялись голами. В экстратаймах мячей забито не было, а в серии пенальти больше повезло РБ Лейпциг
Кубок Германии 2021/22
Финал. Берлин, 21 мая
Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Эггештайн, 19 – Нкунку, 76
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гравці фрайбурга так злякалися шо били вище воріт навіщо тоді було до цього старатися вийти в фінал
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