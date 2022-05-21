Александр ПАНКОВ: «Когда футболисты поймут, что Шаблий за русский мир?»

Александр Панков поймал Вадима Шаблия на лжи и напомнил, как он во время военного состояния три недели назад покинул территорию Украины.

«Вечерняя история от Панкова о коллаборантах в украинском футболе. Месяц назад Вадим Шаблий заявил, что он и его компания ProStar прекращают сотрудничество с россией и российскими партнерами. И вот вчера Вадимчик объявляет подписание контракта молодого футболиста «Зари» Артема Легостаева в «24 лигу Финляндии», клуб под названием «Кэми Кингс».

В коллаборации с кем? Конечно же, с орчей компанией DRAFTMEPRO из москвы. Они любезно обмениваются в Instagram информацией о подписании футболиста, репостят и перерепостят друг друга. А теперь вопрос: когда Шаблий прекратит пи###ь? Когда его футболисты поймут, что Вадим по-русски и не перестанет сотрудничать с РФ? Как этот парень в период военного положения три недели назад пересек границу? Может, Шаблий пересек по инвалидности (мениск).

Я надеюсь, что через полгода Артем не получит российский паспорт и не поедет играть в «оркостан»? – написал Панков в Instagram.

Шаблий является агентом подавляющего большинства футболистов «Динамо» и «Шахтера», выступающих за сборную Украины, а также Руслана Малиновского, Андрея Ярмоленко и многих других.

Отметим, что Александр Панков на начало вторжения россии в Украину работал спортивным директором в клубе Евгения Савина «Красава», но уже 25 февраля он покинул страну-агрессор.