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  4. Александр ПАНКОВ: «Когда футболисты поймут, что Шаблий за русский мир?»
Украина. Премьер лига
21 мая 2022, 23:25 | Обновлено 22 мая 2022, 00:46
1518
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Александр ПАНКОВ: «Когда футболисты поймут, что Шаблий за русский мир?»

Украинский агент жестко прошелся по своему коллеге по цеху

21 мая 2022, 23:25 | Обновлено 22 мая 2022, 00:46
1518
1
Александр ПАНКОВ: «Когда футболисты поймут, что Шаблий за русский мир?»
Sport.ua. Александр Панков

Александр Панков поймал Вадима Шаблия на лжи и напомнил, как он во время военного состояния три недели назад покинул территорию Украины.

«Вечерняя история от Панкова о коллаборантах в украинском футболе. Месяц назад Вадим Шаблий заявил, что он и его компания ProStar прекращают сотрудничество с россией и российскими партнерами. И вот вчера Вадимчик объявляет подписание контракта молодого футболиста «Зари» Артема Легостаева в «24 лигу Финляндии», клуб под названием «Кэми Кингс».

В коллаборации с кем? Конечно же, с орчей компанией DRAFTMEPRO из москвы. Они любезно обмениваются в Instagram информацией о подписании футболиста, репостят и перерепостят друг друга. А теперь вопрос: когда Шаблий прекратит пи###ь? Когда его футболисты поймут, что Вадим по-русски и не перестанет сотрудничать с РФ? Как этот парень в период военного положения три недели назад пересек границу? Может, Шаблий пересек по инвалидности (мениск).

Я надеюсь, что через полгода Артем не получит российский паспорт и не поедет играть в «оркостан»? – написал Панков в Instagram.

Шаблий является агентом подавляющего большинства футболистов «Динамо» и «Шахтера», выступающих за сборную Украины, а также Руслана Малиновского, Андрея Ярмоленко и многих других.

Отметим, что Александр Панков на начало вторжения россии в Украину работал спортивным директором в клубе Евгения Савина «Красава», но уже 25 февраля он покинул страну-агрессор.

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Александр Панков Вадим Шаблий Артем Легостаев
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Источник Sport.ua
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Rolan Stkomarovskiy
Что не новость, то какой-то вброс говна.Товарищ Панков, тема правильная, но бесполезная и не очень вовремя. Наш олигархический футбол - это такое же по типу говно как чемпионат в Рашке. Есть олигархи, которые доят страну на десятки миллионов, а есть их игрушки - футбольные клубы.
Страной и футболом (публичная ширма для всяких мутных персонажей) правят люди без морали, совести, чести и элементарной порядочности.
Давайте уже после войны. Поверьте, всех этих лицемеров ждет Божий суд, а это куда страшнее чем суд земной. Так что всякие упыри должны стремиться к правосудию земному, а они от него бегают.
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