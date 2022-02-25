ФОТО. «Прощай, агрессор». Агент Милевского покинул Россию

Известный украинский футбольный агент Александр Панков сегодня покинул Россию на самолете, попутно осудив агрессию России против Украины:

«Прощай, агрессор. Я вам не прощу никогда. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе.

Слава Украине! Мне пора домой. Это будет длинный путь, но я обязательно вернусь. Ребята, держитесь», - написал Панков в Инстаграме.