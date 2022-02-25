ФОТО. «Прощай, агрессор». Агент Милевского покинул Россию

Александр Панков на пути в Украину

  • 25.02.2022 17:59
  • 2272 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. «Прощай, агрессор». Агент Милевского покинул Россию
© Футбол 1/2/3. Александр Панков

Известный украинский футбольный агент Александр Панков сегодня покинул Россию на самолете, попутно осудив агрессию России против Украины:

«Прощай, агрессор. Я вам не прощу никогда. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе.

Слава Украине! Мне пора домой. Это будет длинный путь, но я обязательно вернусь. Ребята, держитесь», - написал Панков в Инстаграме.

Источник — Instagram

(13 голосов)

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Комментарии
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    ABOBA, 25.02.2022 18:43
    0
    Радует, что народ прозревает
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