ФОТО. «Прощай, агрессор». Агент Милевского покинул Россию

Известный украинский футбольный агент Александр Панков сегодня покинул Россию на самолете, попутно осудив агрессию России против Украины:
«Прощай, агрессор. Я вам не прощу никогда. Пока ваша тварь не сдохнет, вы будете жить в страхе.
Слава Украине! Мне пора домой. Это будет длинный путь, но я обязательно вернусь. Ребята, держитесь», - написал Панков в Инстаграме.
Источник — Instagram
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