Ла Лига. Валенсия завершила сезон победой над Сельтой

Сегодня «Валенсия» в матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги дома обыграла «Сельту» со счетом 2:0. Счет открыл Макси Гомес, а на 60-й минуте защитник «Сельты» Нестор Араухо отправил мяч в свои ворота.

«Валенсия» - «Сельта» - 2:0

Голы: Гомес 28, Араухо 60 (автогол)

Благодаря этой победе «Валенсия» набрала 48 очков, и, обогнав «Сельту», вышла на девятое место в турнирной таблице. Вчера «Реал» сыграл вничью 0:0 с «Бетисом».