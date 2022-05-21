Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига. Валенсия завершила сезон победой над Сельтой
Чемпионат Испании
Валенсия
21.05.2022, FT 2 : 0
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 мая 2022, 20:30 | Обновлено 21 мая 2022, 21:23
70
0

Ла Лига. Валенсия завершила сезон победой над Сельтой

«Летучие мыши» обошли «Сельту» в турнирной таблице

21 мая 2022, 20:30 | Обновлено 21 мая 2022, 21:23
70
0
Ла Лига. Валенсия завершила сезон победой над Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Валенсия» в матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги дома обыграла «Сельту» со счетом 2:0. Счет открыл Макси Гомес, а на 60-й минуте защитник «Сельты» Нестор Араухо отправил мяч в свои ворота.

«Валенсия» - «Сельта» - 2:0
Голы: Гомес 28, Араухо 60 (автогол)

Благодаря этой победе «Валенсия» набрала 48 очков, и, обогнав «Сельту», вышла на девятое место в турнирной таблице. Вчера «Реал» сыграл вничью 0:0 с «Бетисом».

События матча

60’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Нестор Араухо (Сельта).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Валенсия).
По теме:
Дженоа – Болонья – 0:1. Бывший клуб Шевченко вылетел. Видео гола и обзор
Хавьер ТЕБАС: «Может ли Барселона подписать Левандовски? Пока нет»
Президент Атлетико: «Гризманн – один из лучших в мире. Он остается у нас»
Ла Лига Валенсия Сельта чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 21 мая 2022, 10:00 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

Матч сборной Украины с ДР Конго не состоится
Футбол | 21 мая 2022, 19:55 3
Матч сборной Украины с ДР Конго не состоится
Матч сборной Украины с ДР Конго не состоится

Об этом сообщила африканская сторона

Цель – стать основным вратарем Хайдука. Как юный украинец покоряет Хорватию
Футбол | 21.05.2022, 15:30
Цель – стать основным вратарем Хайдука. Как юный украинец покоряет Хорватию
Цель – стать основным вратарем Хайдука. Как юный украинец покоряет Хорватию
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Футбол | 20.05.2022, 23:17
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Футбол | 21.05.2022, 14:32
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
20.05.2022, 23:08 1
Хоккей
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
19.05.2022, 23:42 6
Футбол
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
19.05.2022, 16:29
Война
Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»
Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»
20.05.2022, 10:18 11
Бокс
Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
19.05.2022, 19:34 7
Теннис
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
20.05.2022, 05:50 1
Футбол
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
20.05.2022, 12:16 27
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
20.05.2022, 01:58 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем