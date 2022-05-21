Испания21 мая 2022, 20:30 | Обновлено 21 мая 2022, 21:23
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Ла Лига. Валенсия завершила сезон победой над Сельтой
«Летучие мыши» обошли «Сельту» в турнирной таблице
21 мая 2022, 20:30 | Обновлено 21 мая 2022, 21:23
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Сегодня «Валенсия» в матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги дома обыграла «Сельту» со счетом 2:0. Счет открыл Макси Гомес, а на 60-й минуте защитник «Сельты» Нестор Араухо отправил мяч в свои ворота.
«Валенсия» - «Сельта» - 2:0
Голы: Гомес 28, Араухо 60 (автогол)
Благодаря этой победе «Валенсия» набрала 48 очков, и, обогнав «Сельту», вышла на девятое место в турнирной таблице. Вчера «Реал» сыграл вничью 0:0 с «Бетисом».
События матча
60’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Нестор Араухо (Сельта).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Валенсия).
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