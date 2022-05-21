Другие новости21 мая 2022, 14:32 | Обновлено 21 мая 2022, 14:45
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Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Украинская певица продолжила заочную словесную перепалку с бывшим футболистом
21 мая 2022, 14:32 | Обновлено 21 мая 2022, 14:45
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Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева прокомментировала ответы Артема Милевского и Александра Алиева на «инцидент с супом».
«Знала, что некоторые футболисты нытики, но, с*ка, не думала, что настолько… Уже месяц я «пиарюсь».
При том, что по ситуации я ответила один раз, на четкий вопрос человека, который видел ее. Уже подключились братики, сватики. Ждем родителей?» - написала Астафьева.
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Комментарии 1
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Мерзкая шалава. Не могла промолчать. Уже то что баба закрой рот и молчи. Тот же братик как я понимаю в зсу, ане картошку чистит. Как пасть открывать то они первые, а как родину защищать или хоть как-то помогать то все в Польшу выехали. Патриотки
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