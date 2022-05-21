Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева прокомментировала ответы Артема Милевского и Александра Алиева на «инцидент с супом».

«Знала, что некоторые футболисты нытики, но, с*ка, не думала, что настолько… Уже месяц я «пиарюсь».

При том, что по ситуации я ответила один раз, на четкий вопрос человека, который видел ее. Уже подключились братики, сватики. Ждем родителей?» - написала Астафьева.