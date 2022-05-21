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21 мая 2022, 14:32 | Обновлено 21 мая 2022, 14:45
2412
1

Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»

Украинская певица продолжила заочную словесную перепалку с бывшим футболистом

21 мая 2022, 14:32 | Обновлено 21 мая 2022, 14:45
2412
1
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Instagram. Даша Астафьева

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева прокомментировала ответы Артема Милевского и Александра Алиева на «инцидент с супом».

«Знала, что некоторые футболисты нытики, но, с*ка, не думала, что настолько… Уже месяц я «пиарюсь».

При том, что по ситуации я ответила один раз, на четкий вопрос человека, который видел ее. Уже подключились братики, сватики. Ждем родителей?» - написала Астафьева.

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Даша Астафьева Артем Милевский Александр Алиев
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Артем Дима футболист
Мерзкая шалава. Не могла промолчать. Уже то что баба  закрой рот и молчи.  Тот же братик как я понимаю в зсу,  ане картошку чистит. Как пасть открывать то они первые, а как родину защищать или хоть как-то  помогать то все в Польшу  выехали. Патриотки
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