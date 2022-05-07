АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева обвинила бывшего нападающего «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского в попрошайничестве.

«Милевский остался в Киеве, но с ним произошла перепалка. Он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал, мол, знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить? Эти деньги мы тратим на закупку продуктов.

То есть, он забрал у детей из Охматдита или у военных этих шесть порций и требует: «Дайте мне суп!» Я уже не сдержалась, вышла и говорю: «Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить суп со своими друзьями, с которыми ты отдыхал ночью».

Мне очень стыдно за таких людей, которые не могут справиться с собой и своими друзьями. При том, что многие украинцы, которые не могут воевать физически, уходят и защищают нас… А от них по перегару слышно, насколько человеку не до войны и солидарности», - заявила Астафьева.