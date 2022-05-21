Александр АЛИЕВ: «Все помнят, что Астафьева голой показывала свою с*аку»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал скандал между Артемом Милевским и Дашей Астафьевой.

«Я эту ситуацию знаю, он мне рассказал. Я прямой человек, всегда все скажу прямо. Не люблю, когда за счет людей пиарятся. Мы знаем прекрасно, кто такая Даша. Кто она и что она. Где она и как она. Кент мне рассказал, что она сидела там и якобы чистила картошку. Там же были камеры и показывали, что вот она такая правильная и хорошая.

Даже пусть если Тёма пришел бы и попросил этот суп, пускай и себе. Тебе что было тяжело налить этот черпак супа и дать ему? Никакой проблемы не было бы. Он же не ходил по городу и не снимал, что он помогает. Каждый делает то, что он может. Я взял оружие, он помогал гуманитарной помощью. А она сидела и показывала, что чистит картошку.

Она хотя бы дома чистила картошку? Даша, скажу тебе, не пиарься никогда за счет кента! Я его всегда защищал и буду защищать. А то, что он там пил или рассказывал – это не твое дело, что он может позволить себе.

Он же не у тебя взял эти деньги. Даже бы если он пил и у него был перегар, ты ему не наливала, чтобы такое говорить. Ты можешь ему сказать об этом, но не пиариться за счет него. Кто помнит эту Астафьеву? Кто ее знает? То, что она голой показывала свою с*аку?», - закончил Алиев.