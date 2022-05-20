ВИДЕО. Фанатка Эвертона ударила по заднице игрока соперников во время матча
Йоахим Андерсен вряд ли ожидал подобного развития событий
«Кристал Пэлас» уступил «Эвертону» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:3.
В одном из игровых моментов возле боковой линии столкнулись полузащитник «ирисок» Деле Алли и защитник «орлов» Йоахим Андерсен. Футболисты потолкались, но как-то разобрались между собой. Но ярче всего на это отреагировала болельщица ливерпульского клуба, которая шлепнула данца рукой чуть ниже спины.
А после матча главный тренер «Пэлас» Патрик Виейра ударил фаната «Эвертона».
Fucking right, Doris. pic.twitter.com/l3saTwMeex— Everzonian (@everzonian) May 19, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок «Динамо» будет воевать за Украину до конца
«Ириски» пропустили 2 гола от «Кристал Пэлас», но затем сумели забить 3 мяча