ВИДЕО. Фанатка Эвертона ударила по заднице игрока соперников во время матча

«Кристал Пэлас» уступил «Эвертону» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:3.

В одном из игровых моментов возле боковой линии столкнулись полузащитник «ирисок» Деле Алли и защитник «орлов» Йоахим Андерсен. Футболисты потолкались, но как-то разобрались между собой. Но ярче всего на это отреагировала болельщица ливерпульского клуба, которая шлепнула данца рукой чуть ниже спины.

А после матча главный тренер «Пэлас» Патрик Виейра ударил фаната «Эвертона».