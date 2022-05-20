Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фанатка Эвертона ударила по заднице игрока соперников во время матча
Англия
20 мая 2022, 21:38 |
1273
0

ВИДЕО. Фанатка Эвертона ударила по заднице игрока соперников во время матча

Йоахим Андерсен вряд ли ожидал подобного развития событий

20 мая 2022, 21:38 |
1273
0
ВИДЕО. Фанатка Эвертона ударила по заднице игрока соперников во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Кристал Пэлас» уступил «Эвертону» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:3. 

В одном из игровых моментов возле боковой линии столкнулись полузащитник «ирисок» Деле Алли и защитник «орлов» Йоахим Андерсен. Футболисты потолкались, но как-то разобрались между собой. Но ярче всего на это отреагировала болельщица ливерпульского клуба, которая шлепнула данца рукой чуть ниже спины.

А после матча главный тренер «Пэлас» Патрик Виейра ударил фаната «Эвертона».

По теме:
В Тоттенхэме вспышка пищевого отравления
ВИДЕО. Тренер Челси Томас Тухель подвел итоги сезона
ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения
Эвертон Кристал Пэлас Патрик Виейра чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Футбол | 20 мая 2022, 01:58 9
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»

Экс-игрок «Динамо» будет воевать за Украину до конца

Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Футбол | 19 мая 2022, 23:42 6
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ

«Ириски» пропустили 2 гола от «Кристал Пэлас», но затем сумели забить 3 мяча

Тренер Руха U-19: «Команда заслужила выход в Юношескую Лигу УЕФА»
Футбол | 20.05.2022, 18:16
Тренер Руха U-19: «Команда заслужила выход в Юношескую Лигу УЕФА»
Тренер Руха U-19: «Команда заслужила выход в Юношескую Лигу УЕФА»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо хочет готовиться в Киеве. Цель - выйти в группу ЛЧ»
Футбол | 20.05.2022, 18:30
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо хочет готовиться в Киеве. Цель - выйти в группу ЛЧ»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо хочет готовиться в Киеве. Цель - выйти в группу ЛЧ»
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 20.05.2022, 15:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ уничтожили 20 бронированных машин и боеприпасы орков
ВСУ уничтожили 20 бронированных машин и боеприпасы орков
19.05.2022, 02:23
Война
Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»
Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»
20.05.2022, 10:18 11
Бокс
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
18.05.2022, 20:58 5
Теннис
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
19.05.2022, 08:10 2
Война
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
20.05.2022, 12:16 25
Футбол
Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
18.05.2022, 23:43 17
Футбол
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
18.05.2022, 19:14 4
Футбол
Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?
Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?
20.05.2022, 10:43 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем