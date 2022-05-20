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  4. Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 13:01 |
573
2

Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге

Румын считает, что восточноевропейские специалисты недооценены на континенте

20 мая 2022, 13:01 |
573
2
Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» 76-летний Мирча Луческу заявил, что ему было бы интересно поработать в немецкой Бундеслиге.

«Тренер из Восточной Европы испытывает трудности с получением контракта в Германии. Но мне было бы интересно поработать в Бундеслиге, где футбол зрелищный, есть переполненные стадионы и фантастическая атмосфера».

«Я второй после Фергюсона по количеству выигранных трофеев. Люди говорят, что они не так важны, потому что мы завоевали их в Восточной Европе, но крупные западные клубы побеждают каждый год, и разных турниров становится все больше. Помните, что до 1990-х годов Восток был наравне с Западом. Но деньги в Лиге чемпионов стали играть все большую и большую роль», - сказал Луческу.

Также Луческу раскритиковал топ-клубы Европы за нежелание провести благотворительные матчи с его командой, которые бы помогли собрать деньги для тех, кто в них нуждается в Украине, а также привлечь дополнительное внимание мировой общественности к положению в стране.

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Мирча Луческу Динамо Киев Бундеслига
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Источник PlaySport.ro
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Rolan Stkomarovskiy
Мирча, если бы вы тренировали в Туркменистане или КНДР в любимой команде туркменбаши или Ким Чен Ына, то вы бы легко могли обойти даже Фергюсена.Поэтому не стоит сильно гордиться своими трофеями в Украине - это гнилое болото, где рулят огромные олигархические деньги и коррупция. Ахметов и Суркис по сути разделили чемпионат на двоих. Плюс Шахтер Донецк - это же игроки из Бразилии, легионеры. Донецкий менеджмент не только просрал или сдал свой "любимый" Донбасс уголовникам и террористам из ОРДЛО, но и в регионе с населением 5 млн (до 2014 года) не смог создать команду из выходцев из Донецка. У них банально нет а) профессиональных и человеческих качеств, таких как были у Лобановского или Маслова б) мозгов.
Ахметов и Суркис - крайне примитивные и дикие (нецивилизованные) люди, ибо они не понимают основ нормального, развитого спорта. У нас коррупция и взяточничество процветают на уровне детского и юношеского футбола.
Но парадокс за опытом Суркис и Ахметов ездят не в Туркменистан или КНДР (Россию), а в Англию, Испанию и Германию. Они не могут поменять системы, так они сами не меняются. А они определяют какой будет система. То есть покупают иностранцев, тренеров закупают пачками - а ничего принципиально не меняется. Ибо, они не меняются. А они ищут причину в чем-то загадочном, а она перед ними в зеркале.
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