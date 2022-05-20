Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге

Главный тренер «Динамо» 76-летний Мирча Луческу заявил, что ему было бы интересно поработать в немецкой Бундеслиге.

«Тренер из Восточной Европы испытывает трудности с получением контракта в Германии. Но мне было бы интересно поработать в Бундеслиге, где футбол зрелищный, есть переполненные стадионы и фантастическая атмосфера».

«Я второй после Фергюсона по количеству выигранных трофеев. Люди говорят, что они не так важны, потому что мы завоевали их в Восточной Европе, но крупные западные клубы побеждают каждый год, и разных турниров становится все больше. Помните, что до 1990-х годов Восток был наравне с Западом. Но деньги в Лиге чемпионов стали играть все большую и большую роль», - сказал Луческу.

Также Луческу раскритиковал топ-клубы Европы за нежелание провести благотворительные матчи с его командой, которые бы помогли собрать деньги для тех, кто в них нуждается в Украине, а также привлечь дополнительное внимание мировой общественности к положению в стране.