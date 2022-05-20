Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге
Румын считает, что восточноевропейские специалисты недооценены на континенте
Главный тренер «Динамо» 76-летний Мирча Луческу заявил, что ему было бы интересно поработать в немецкой Бундеслиге.
«Тренер из Восточной Европы испытывает трудности с получением контракта в Германии. Но мне было бы интересно поработать в Бундеслиге, где футбол зрелищный, есть переполненные стадионы и фантастическая атмосфера».
«Я второй после Фергюсона по количеству выигранных трофеев. Люди говорят, что они не так важны, потому что мы завоевали их в Восточной Европе, но крупные западные клубы побеждают каждый год, и разных турниров становится все больше. Помните, что до 1990-х годов Восток был наравне с Западом. Но деньги в Лиге чемпионов стали играть все большую и большую роль», - сказал Луческу.
Также Луческу раскритиковал топ-клубы Европы за нежелание провести благотворительные матчи с его командой, которые бы помогли собрать деньги для тех, кто в них нуждается в Украине, а также привлечь дополнительное внимание мировой общественности к положению в стране.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «сине-гранатовых» планирует перестройку состава
Форвард вернется в киевское «Динамо»
Ахметов и Суркис - крайне примитивные и дикие (нецивилизованные) люди, ибо они не понимают основ нормального, развитого спорта. У нас коррупция и взяточничество процветают на уровне детского и юношеского футбола.
Но парадокс за опытом Суркис и Ахметов ездят не в Туркменистан или КНДР (Россию), а в Англию, Испанию и Германию. Они не могут поменять системы, так они сами не меняются. А они определяют какой будет система. То есть покупают иностранцев, тренеров закупают пачками - а ничего принципиально не меняется. Ибо, они не меняются. А они ищут причину в чем-то загадочном, а она перед ними в зеркале.