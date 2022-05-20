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  4. Они уклонялись. Луческу обрушился с критикой на топ-клубы Европы
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 12:34 |
1145
0

Они уклонялись. Луческу обрушился с критикой на топ-клубы Европы

Румынский тренер хотел видеть больше уважения и сострадания к нуждам украинцев

20 мая 2022, 12:34 |
1145
0
Они уклонялись. Луческу обрушился с критикой на топ-клубы Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу (справа)

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что остался недоволен поведением ряда европейских топ-клубов при организации недавнего благотворительного турне киевлян по континенту, которое было направлено на сбор средств, пострадавшим от российско-украинской войны.

«Я разочарован. Мы ожидали большей открытости от топ-команд континента. Матчи должны были сыграть свою роль в привлечении внимания футбольного мира к тому, что в Украине происходят ужасные вещи. Это была возможность проявить сочувствие и сострадание к истерзанному войной народу. Средства собирались для помощи беженцам или детям, оставшимся в Украине. К сожалению, положительно откликнулись только команды из Польши, Турции, Румынии, Болгарии, Хорватии и Швейцарии. «Боруссия» Дортмунд – единственный топ-клуб, который принял предложение сыграть с «Динамо».

«Мы со всеми общались, но они уклонялись и говорили, что у них нет времени или не позволяет календарь, хотя это были клубы не участвующие уже в еврокубках, которые могли бы найти дату в середине недели. Это были бы матчи, которые послали бы правильное сообщение для всего мира», - заявил Луческу.

Ранее сообщалось о желании «Динамо» сыграть в рамках благотворительного турне с ПСЖ, «Барселоной», «Бенфикой», «Миланом» и «Аяксом».

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Источник PlaySport.ro
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