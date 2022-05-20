Другие новости20 мая 2022, 10:19 | Обновлено 20 мая 2022, 10:47
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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»
Экс-футболист «Динамо» не забывает о любимой игре даже во время войны
20 мая 2022, 10:19 | Обновлено 20 мая 2022, 10:47
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Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский признался, следит ли за футболом в такое непростое время для нашей страны.
«Я в последнее время начал смотреть футбол. Смотрел «Челси» – «Ливерпуль», «Реал» Мадрид любимый свой. В последнее время нахожусь с ребятами, мы здесь в доме. Алиев приезжает постоянно», - сказал Милевский.
Ранее Милевский рассказал, как помогает Украине в войне с российскими оккупантами.
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