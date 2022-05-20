Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский признался, следит ли за футболом в такое непростое время для нашей страны.

«Я в последнее время начал смотреть футбол. Смотрел «Челси» – «Ливерпуль», «Реал» Мадрид любимый свой. В последнее время нахожусь с ребятами, мы здесь в доме. Алиев приезжает постоянно», - сказал Милевский.

Ранее Милевский рассказал, как помогает Украине в войне с российскими оккупантами.