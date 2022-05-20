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20 мая 2022, 10:19 | Обновлено 20 мая 2022, 10:47
423
1

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»

Экс-футболист «Динамо» не забывает о любимой игре даже во время войны

20 мая 2022, 10:19 | Обновлено 20 мая 2022, 10:47
423
1
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уже начал смотреть футбол и свой любимый Реал Мадрид»
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский признался, следит ли за футболом в такое непростое время для нашей страны.

«Я в последнее время начал смотреть футбол. Смотрел «Челси» – «Ливерпуль», «Реал» Мадрид любимый свой. В последнее время нахожусь с ребятами, мы здесь в доме. Алиев приезжает постоянно», - сказал Милевский.

Ранее Милевский рассказал, как помогает Украине в войне с российскими оккупантами.

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Артем Милевский Динамо Киев Реал Мадрид российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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И как эта заметка попала в рубрику ВОЙНА?
Уже тема Мариуполя и наших пленных закрыта?
А ведь враг теперь освободившиеся войска сразу отправит на Донецкое направление.
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