Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «У каждого свой выбор, каждый помогает по-своему»
Другие новости
20 мая 2022, 04:40 |
179
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «У каждого свой выбор, каждый помогает по-своему»

Экс-футболист рассказал, как помогает стране в непростое время

20 мая 2022, 04:40 |
179
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «У каждого свой выбор, каждый помогает по-своему»
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как помогает Украине в войне с российскими оккупантами.

«Как-то помогаем, разгружаем что-то. То кефир, то хлеб кому-то принесем на охрану. Я не считаю, что это какой-то не тот метод. У каждого свой выбор, и каждый помогает по-своему», - сказал Милевский.

По теме:
АЛИЕВ: «Хочу, чтобы мы быстрее перебили всех рашистов вместе с путиным»
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «После Миная у меня пропало желание играть в футбол»
Артем Милевский российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
Футбол | 19 мая 2022, 12:33 6
ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке

Легенда украинского футбола не забыл, какой сегодня день

Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча
Футбол | 20 мая 2022, 01:10 0
Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча
Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 27-го тура АПЛ

Челси хочет летом подписать лидера Севильи
Футбол | 19.05.2022, 22:32
Челси хочет летом подписать лидера Севильи
Челси хочет летом подписать лидера Севильи
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Футбол | 19.05.2022, 16:55
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Война | 19.05.2022, 08:10
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
18.05.2022, 17:33 3
Война
Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
18.05.2022, 23:43 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
18.05.2022, 18:17 3
Война
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
19.05.2022, 01:35
Футбол
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
18.05.2022, 16:07
Футбол
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
19.05.2022, 10:38 33
Футбол
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
19.05.2022, 16:29
Война
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
18.05.2022, 10:12 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем