Другие новости20 мая 2022, 04:40 |
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Артем МИЛЕВСКИЙ: «У каждого свой выбор, каждый помогает по-своему»
Экс-футболист рассказал, как помогает стране в непростое время
20 мая 2022, 04:40 |
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Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как помогает Украине в войне с российскими оккупантами.
«Как-то помогаем, разгружаем что-то. То кефир, то хлеб кому-то принесем на охрану. Я не считаю, что это какой-то не тот метод. У каждого свой выбор, и каждый помогает по-своему», - сказал Милевский.
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