Артем МИЛЕВСКИЙ: «У каждого свой выбор, каждый помогает по-своему»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как помогает Украине в войне с российскими оккупантами.

«Как-то помогаем, разгружаем что-то. То кефир, то хлеб кому-то принесем на охрану. Я не считаю, что это какой-то не тот метод. У каждого свой выбор, и каждый помогает по-своему», - сказал Милевский.