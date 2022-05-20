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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «После Миная у меня пропало желание играть в футбол»
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 01:29 | Обновлено 20 мая 2022, 02:19
108
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «После Миная у меня пропало желание играть в футбол»

Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему не участвует даже в благотворительных матчах

20 мая 2022, 01:29 | Обновлено 20 мая 2022, 02:19
108
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «После Миная у меня пропало желание играть в футбол»
Instagram. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский объяснил, почему не играет в благотворительных матчах в поддержку Украины.

– Почему не принимаешь участие в благотворительных матчах как Алиев?
– Просто у меня пропало желание играть в футбол после того, что я играл в Минае. Чисто психологически мне пока играть не хочется в футбол, к сожалению.

– С чем это связано?
– Со многими событиями, которые там происходили. Анатольевич, да ты все знаешь, - сказал Милевский.

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Артем Милевский Минай благотворительные матчи
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Источник Футбол 1/2/3
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