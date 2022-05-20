Артем МИЛЕВСКИЙ: «После Миная у меня пропало желание играть в футбол»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский объяснил, почему не играет в благотворительных матчах в поддержку Украины.

– Почему не принимаешь участие в благотворительных матчах как Алиев?

– Просто у меня пропало желание играть в футбол после того, что я играл в Минае. Чисто психологически мне пока играть не хочется в футбол, к сожалению.

– С чем это связано?

– Со многими событиями, которые там происходили. Анатольевич, да ты все знаешь, - сказал Милевский.