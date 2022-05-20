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20 мая 2022, 01:58 | Обновлено 20 мая 2022, 02:18
183
1

Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»

Экс-игрок «Динамо» будет воевать за Украину до конца

20 мая 2022, 01:58 | Обновлено 20 мая 2022, 02:18
183
1
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Instagram. Александр Алиев

Бывший игрок киевского «Динамо»  и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что защищает Украину в рядах ВСУ.

– Саш, ты с первых дней был в теробороне, когда было непонятно, что происходит. На второй день уже БТР ездили по Оболони, ужас полный. Сейчас спокойно в Киеве. У тебя пауза?
– Я нахожусь на данный момент не в теробороне, я уже нахожусь в ВСУ. Я просто выбрал время, попросил своего командира отпустить хотя бы на пару часов, чтобы посмотреть футбол, только из-за этого. То, что я сейчас надел костюм - я просто не хотел ехать в военной форме по городу. Я просто выехал посмотреть футбол, и снова в расположение.

– То есть, если сейчас будет вызов ехать в какую-то точку, ты едешь?
– Конечно. А почему нет? Я военнообязанный человек сейчас. Я пошел с первых дней, я буду со страной до конца, пока будет продолжаться война. Я надеюсь, она скоро закончится в нашу пользу, и мы будем все радоваться, улыбаться. И как говорится, пить и пить, и отмечать очень долго, - сказал Александр.

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Источник Футбол 1/2/3
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adidas777
Надеюсь это правда!
Если да, то Сане респект большой!
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