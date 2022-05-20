19.05.2022, FT 1 : 1
Англия20 мая 2022, 02:20 | Обновлено 20 мая 2022, 02:26
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Астон Вилла – Бернли – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
20 мая 2022, 02:20 | Обновлено 20 мая 2022, 02:26
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В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Бернли» со счетом 1:1.
События матча
90’
Мэттью Лоутон (Бёрнли) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Эшли Барнс (Бёрнли).
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