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Чемпионат Англии
Астон Вилла
19.05.2022, FT 1 : 1
Бёрнли
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Англия
20 мая 2022, 02:20 | Обновлено 20 мая 2022, 02:26
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0

Астон Вилла – Бернли – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

20 мая 2022, 02:20 | Обновлено 20 мая 2022, 02:26
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Астон Вилла – Бернли – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Бернли» со счетом 1:1.

События матча

90’
Мэттью Лоутон (Бёрнли) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Эшли Барнс (Бёрнли).
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Источник Sport.ua
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