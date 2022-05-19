Бернли взял очко против Астон Виллы. В зоне вылета теперь Лидс
Перенесенный матч АПЛ завершился мирным исходом со счетом 1:1
В перенесенном матче 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» и «Бернли» сыграли вничью (1:1).
«Астон Вилла» набрала 45 очков и занимает 14-е место.
«Бернли» (35 очков, 17 место) ведет отчаянную борьбу за выживание, имея одинаково очков с «Лидсом» за тур до финиша АПЛ.
В последнем туре «Бернли» будет принимать «Ньюкасл», а «Лидс» отправится на выезд к «Брентфорду».
АПЛ. 18-й тур
Астон Вилла – Бернли – 1:1
Голы: Буэндия, 48 – Барнс, 45 (пен).
Астон Вилла: Мартинес, Динь, Мингс, Чемберс, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Коутинью, 71), Буэндия, Чуквуемека (Траоре, 57), Уоткинс (Ингс, 78).
Бернли: Поуп, Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Лонг, Робертс, Макнейл (Леннон, 79), Корк, Браунхил, Барнс (Вегхорст, 71), Корне (Лоутон, 85).
Предупреждения: Лонг, 55.
Удаления: Лоутон, 90.
Судья: Тирни (Англия).
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