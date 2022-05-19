В четверг, 19 мая, в Бирмингеме на арене « Вилла Парк» состоится отложенный матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Бернли». Стартовый свисток 42-летнего арбитра Пола Тирни, родившегося в Уигане, прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Подопечные Стивена Джеррарда в текущей турнирной таблица чемпионата Англии занимают 14-ю позицию, имея в активе 44 очка после 36 матчей. В двух крайних поединках они обошлись без побед – поражение (1:2 дома от «Ливерпуля») и ничья (1:1 на своем поле с «Кристал Пэлас»). Эта серия закрыла другую приятную серию для команды, в которой было 2 победы и одна ничья.

В предстоящей встрече партнерам точно не помогут Конса и Хос. А вот участие в матче Бэйли и Мартинеса находится под вопросом.

Бернли

«Бордовые» ведут борьбу за сохранение прописки в элите английского футбола. Сейчас они располагаются в таблице сезона на 18-м месте, имея 34 очка после 36 игр. Ниже команды Майка Джексона находятся только «Уотфорд» и «Норвич», которые уже точно новый сезон начнут в Чемпионшипе. При одной игре в запасе «Бернли» лишь один турнирный балл проигрывает «Лидсу», идущему 17-м.

В двух своих последних матчах «бордовые» проиграла поочередно «Астон Вилле» (1:3 дома) и «Тоттенхэму» (0:1 в Лондоне). Зато до этого они смогли выдать серию из четырех поединков без неудач, сумев набрать в них 10 очков из 12-ти возможных. Эта череда игр заметно улучшила позицию команды в таблице АПЛ и дала ей шанс на спасение.

Ориентировочные составы

«Астон Вилла»: Мартинес – Кэш, Чемберс, Мингс, Динь, Макгин, Дуглас Луис, Рэмзи, Буэндия, Уоткинс, Ингс.

«Бернли»: Поп – Коллинз, Лонг, Лоутон, Робертс, Браунхилл, Корк, Макнил, Тэйлор, Корне, Вегхорст.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке «Астон Вилла» сможет доказать свой статус фаворита встречи. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.10 по линии Parimatch.

19 мая, четверг