Астон Вилла - Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Команда Джеррарда способна ухудшить шансы «бордовых» на спасение
В четверг, 19 мая, в Бирмингеме на арене « Вилла Парк» состоится отложенный матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Бернли». Стартовый свисток 42-летнего арбитра Пола Тирни, родившегося в Уигане, прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Астон Вилла
Подопечные Стивена Джеррарда в текущей турнирной таблица чемпионата Англии занимают 14-ю позицию, имея в активе 44 очка после 36 матчей. В двух крайних поединках они обошлись без побед – поражение (1:2 дома от «Ливерпуля») и ничья (1:1 на своем поле с «Кристал Пэлас»). Эта серия закрыла другую приятную серию для команды, в которой было 2 победы и одна ничья.
В предстоящей встрече партнерам точно не помогут Конса и Хос. А вот участие в матче Бэйли и Мартинеса находится под вопросом.
Бернли
«Бордовые» ведут борьбу за сохранение прописки в элите английского футбола. Сейчас они располагаются в таблице сезона на 18-м месте, имея 34 очка после 36 игр. Ниже команды Майка Джексона находятся только «Уотфорд» и «Норвич», которые уже точно новый сезон начнут в Чемпионшипе. При одной игре в запасе «Бернли» лишь один турнирный балл проигрывает «Лидсу», идущему 17-м.
В двух своих последних матчах «бордовые» проиграла поочередно «Астон Вилле» (1:3 дома) и «Тоттенхэму» (0:1 в Лондоне). Зато до этого они смогли выдать серию из четырех поединков без неудач, сумев набрать в них 10 очков из 12-ти возможных. Эта череда игр заметно улучшила позицию команды в таблице АПЛ и дала ей шанс на спасение.
Ориентировочные составы
«Астон Вилла»: Мартинес – Кэш, Чемберс, Мингс, Динь, Макгин, Дуглас Луис, Рэмзи, Буэндия, Уоткинс, Ингс.
«Бернли»: Поп – Коллинз, Лонг, Лоутон, Робертс, Браунхилл, Корк, Макнил, Тэйлор, Корне, Вегхорст.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке «Астон Вилла» сможет доказать свой статус фаворита встречи. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.10 по линии Parimatch.
19 мая, четверг
|«Астон Вилла» – «Бернли»
|Бирмингем. «Вилла Парк». 22:45
|Арбитр: Пол Тирни (Уиган)
|Прогноз Sport.ua – 2:0
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