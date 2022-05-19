Луческу подтвердил, что получил предложение возглавить Фенербахче

76-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подтвердил слухи о том, что ему поступало предложение возглавить турецкий «Фенербахче».

«У меня контракт до 2024 года, и я не могу оставить команду в этом хаосе. Есть предложения, очень серьезные… У меня было предложение от «Фенербахче». Но на данный момент все это уже неактуально», - отметил Луческу.

Кроме того, румынский наставник заявил, что покинуть киевскую команду в сложившейся ситуации было бы для него лично проявлением трусости.

«Я не могу покинуть киевское «Динамо» в такой ситуации. Ни за что на свете. Это было бы проявлением трусости. К тому же я прошел через все это в футболе. И через войны… Но у меня никогда не было ситуации, когда я мог бы играть в еврокубках, не имея матчей в чемпионате. Теперь пришло время бросить все и двигаться дальше. Мне нужен важный матч каждую неделю», - сказал Мирча.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг возможность ухода Луческу с поста главного тренера команды до истечения срока действия контракта.