Артем ФЕДЕЦКИЙ: «С первых минут была видна усталость»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результат товарищеского матча «сине-желтых» против «Риеки» (1:1).

«С первых минут была видна усталость. Первый тайм этого матча был похож на первую половину игры вчерашнего, но с «Эмполи» мы смогли прибавить после перерыва. Здесь была тягучая игра. Спишем все это на сборы. Ребята находятся под нагрузками и еще выходят на пик формы».