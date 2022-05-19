Чемпионат мира19 мая 2022, 03:20 |
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «С первых минут была видна усталость»
Мнение специалиста о матче сборной Украины в Хорватии
19 мая 2022, 03:20 |
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Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал результат товарищеского матча «сине-желтых» против «Риеки» (1:1).
«С первых минут была видна усталость. Первый тайм этого матча был похож на первую половину игры вчерашнего, но с «Эмполи» мы смогли прибавить после перерыва. Здесь была тягучая игра. Спишем все это на сборы. Ребята находятся под нагрузками и еще выходят на пик формы».
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