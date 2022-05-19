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  4. Алексей БЕЛИК: «В матче с Риекой мне не понравился футбол сборной Украины»
Чемпионат мира
19 мая 2022, 02:43 |
114
0

Алексей БЕЛИК: «В матче с Риекой мне не понравился футбол сборной Украины»

Мнение специалиста о матче сборной Украины в Хорватии

19 мая 2022, 02:43 |
114
0
Алексей БЕЛИК: «В матче с Риекой мне не понравился футбол сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал результат товарищеского матча «сине-желтых» против «Риеки» (1:1).

«Сегодня сборная Украины не смогла показать нужный уровень интенсивности. Такое ощущение, что вчера играла одна команда, а сегодня - другая. Не знаю, с чем это связано. Возможно, эмоциональная составляющая играет роль.

Мне не понравился футбол нашей команды. Он был медленный. Не хватало скорости в индивидуальных и командных действиях. Были вспышки, за счет которых мы могли вырвать победу».

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Источник Футбол 1/2/3
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