Алексей БЕЛИК: «В матче с Риекой мне не понравился футбол сборной Украины»
Мнение специалиста о матче сборной Украины в Хорватии
Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал результат товарищеского матча «сине-желтых» против «Риеки» (1:1).
«Сегодня сборная Украины не смогла показать нужный уровень интенсивности. Такое ощущение, что вчера играла одна команда, а сегодня - другая. Не знаю, с чем это связано. Возможно, эмоциональная составляющая играет роль.
Мне не понравился футбол нашей команды. Он был медленный. Не хватало скорости в индивидуальных и командных действиях. Были вспышки, за счет которых мы могли вырвать победу».
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