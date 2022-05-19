Леся ЦУРЕНКО: «Мне удалось выполнить много мощных ударов»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Сарой Эррани и выход в финал квалификации Ролан Гаррос.

«Очень хороший матч. Удалось сделать много виннерсов - насколько я знаю, 32. Сегодня было жарко, мячи тяжелые, корты быстрые, плюс я старалась вкладывать в каждый удар какой-то смысл, играла каждый розыгрыш с какой-то мыслью и идеей. Я еще раз пересмотрела матч и действительно увидела, что мне удавалось сегодня выполнить много мощных ударов.

Про японку не знаю абсолютно ничего (в финале квалификации Цуренко сыграет с Юки Найто – ред.), даже не помню как она выглядит. Так что реально ничего не могу по ней сказать».